Martina Stella, problemi con il figlio piccolo: “Stava crollando”

Martina Stella racconta la sua vita da mamma e alcuni problemi che ha avuto con il figlio.

Martina Stella è una celebre attrice il cui debutto risale al 2001 con il film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. All’epoca l’attrice aveva solo 16 anni e vestì i panni di Giulia, una ragazza molto giovane e seducente che fece perdere la testa a Stefano Accorsi il quale aveva una compagna che stava aspettando un bambino da lui.

In seguito, arrivano pellicole meno fortunate come Un amore perfetto. La fama per lei giunge nella stagione teatrale 2002-2003 in cui la vediamo, per la prima volta, nel musical Aggiungi un posto a tavola di Pietro Garinei. Da quel momento in poi, la vediamo in numerose serie televisive di successo tra cui L’amore e la guerra, La freccia nera e Angeli e diamanti.

Più recenti invece sono i suoi lavori cinematografici come Un’estate ai Caraibi e Sapore di te mentre, nel 2020 l’abbiamo vista con il film Lockdown all’italiana. Nel mese di gennaio del 2010, è protagonista del format Il più grande (italiano di tutti i tempi) insieme a Francesco Facchinetti trasmesso su Rai 2. L’anno seguente entra a far parte del cast di Tutti pazzi per amore 3, andando ad interpretare Lisa. Nel 2017 partecipa alla dodicesima edizione di Ballando con le stelle, ottenendo il terzo posto insieme a Samuel Peron.

I problemi di Martina Stella con il figlio

La vita sentimentale di Martina Stella spesso è finita sotto i riflettori. Ricordiamo che nel 2002 ha avuto una storia d’amore con Valentino Rossi mentre, per 3 anni, ha fatto coppia fissa con Lapo Elkan.

Dal 2008 al 2012 l’attrice è stata fidanzata con un celebre attore, Primo Reggiani anche se è soltanto la relazione seguente che le dà la possibilità di diventare madre per la prima volta. Infatti, dalla love story con Gabriele Gregorini il 30 ottobre del 2012 viene al mondo la piccola Ginevra.

Anche questa relazione, dopo due anni, finisce. Ma nel 2013 ecco che Martina Stella ufficializza la relazione con Andrea Manfredonia. I due convolano a nozze il 3 settembre del 2016 per diventare genitori del piccolo Leonardo il 5 novembre del 2021. Anche questa relazione però termina durante la scorsa estate anche se l’annuncio fu dato poi durante gli ultimi mesi del 2023.

Ma ecco che Martina Stella continua ad essere alle prese con la sua vita da mamma al punto che lei stessa condivide sui social alcuni momenti difficili di questo “mestiere”. È stata infatti lei stessa a postare su Instagram alcune storie in cui si sta cercando di fare di tutto per far addormentare il piccolo Leonardo.

Infatti il piccolo viene mostrato tra le braccia della mamma con gli occhi assonnati e con una didascalia “Qui stava per crollare“. Insomma, proprio come tutti i comuni mortali, anche Martina Stella si trova a fare i conti con i capricci del figlio poco prima che questo riesca a lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo.