Ti capita di non lavarti la faccia la mattina? Ecco cosa succede al tuo corpo, la scoperta ti sconvolgerà

Dimentichi spesso di lavarti la faccia? Ecco cosa succede al tuo corpo quando non lo fai: le conseguenze sono gravi.

I dermatologi rivelano se e quanto sia importante eseguire questo rituale ogni giorno ovvero se è davvero necessario lavarsi la faccia ogni mattina: ecco cosa succede al tuo corpo se non lo fai.

Hai l’abitudine di lavarti la faccia ogni mattina appena sveglio? Certamente questo modo di fare di dà sollievo oltre che la sensazione di un risveglio istantaneo. Ma è davvero necessario farlo? E cosa accade se invece non lo fai? Ecco cosa dicono gli esperti.

Se non lavi la faccia la mattina cosa succede? Il parere degli esperti

Pulire il viso la mattina è una delle prime cose che molte persone fanno. Se anche tu lo fai quotidianamente e fai rientrare nei tuoi gesti quotidiani il lavarti la faccia allora c’è qualcosa che dovresti sapere. Secondo la dermatologa Angela Casey, come riporta Huffington Post, quello che davvero è fondamentale è detergere il viso la sera. Soprattutto per le donne che utilizzano il make up infatti questo gesto “non è negoziabile” e bisogna farlo come rituale con detergente, tonificante e creme. Ma al mattino invece lavarsi la faccia potrebbe non essere necessario: ecco cosa accade al corpo.

Secondo l’esperta chi ha la pelle grassa e tende a sudare la notte non dovrebbe evitare questo passaggio. Una pulizia accurata al mattino infatti risulta fondamentale per eliminare i residui delle particelle che si attaccano al viso, come quelle della federa. In questo caso quindi la detersione al mattino, come quella della sera, sono tappe da non saltare mai.

Chi invece può evitare di lavare la faccia la mattina è chi ha la pelle secca. Come spiega l’esperta infatti questo potrebbe essere controproducente. “Una pulizia eccessiva può eliminare i lipidi della barriera cutanea che compongono la barriera esterna della pelle, rendendo la pelle più vulnerabile alle irritazioni e all’eczema”.

Secondo gli esperti, in generale, la pelle del viso è quella che viene più esposta agli eventi esterni, all’inquinamento e all’invecchiamento per questo è importante effettuare la doppia detersione: al mattino e alla sera. Il miglior modo per tenere il viso sempre pulito è inoltre proprio attraverso l’utilizzo dell’acqua: prima quella tipedia e poi quella fredda, che stimola la vasocostrizione e migliora il microcircolo, quindi l’idratazione a la luminosità.