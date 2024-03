Carlo amò Carolina di Monaco, in pochi lo sanno: stava per diventare Regina

Non tutti sanno che re Carlo in passato amò Carolina di Monaco. La principessa monegasca sarebbe potuta diventare Regina.

Della vita privata di Re Carlo tutti conoscono il matrimonio con Lady Diana, il divorzio burrascoso e l’amore per Camilla. In pochi sanno invece della sua storia d’amore con la principessa Carolina di Monaco: ecco il retroscena romantico.

Re Carlo ha amato una donna bellissima, anche se non molti conoscono questo retroscena sulla sua vita privata. Carolina di Monaco, la principessa del Principato e sorella di Alberto, ebbe con il sovrano della Gran Bretagna un flirt che l’avrebbe potuta condurre a diventare Regina. Ma ecco cosa accadde tra i due.

Carlo e Carolina di Monaco, l’amore di cui nessuno sapeva l’esistenza: cosa accadde tra i due

L’attuale re Carlo e Carolina di Monaco hanno avuto una frequentazione che in passato fece sperare le relative famiglie in un matrimonio reale: ma le cose andarono diversamente. Per un momento furono in molti a credere che quella storia potesse diventare sempre più importante, ma come tutti sappiamo il finale è stato decisamente diverso. Due delle famiglie reali più importanti d’Europa avrebbero potuto guidare Gran Bretagna e Principato di Monaco con un’unione tra i Windsor e i Grimaldi. Nozze che avrebbero riempito tutti di gioia, ma certe relazioni non sempre riescono ad andare nel verso giusto.

Carlo aveva solo 27 anni, era lo scapolo più ambito d’Europa e la famiglia faceva pressione affinché prendesse moglie. Nel suo cuore c’era sempre Camilla, ma per la famiglia non era idonea a diventare Regina per il suo lignaggio non troppo alto e per i suoi trascorsi sentimentali. Carolina di Monaco, la figlia del principe Ranieri e Grace Kelly, bellissima e molto vivace e intelligente, aveva invece appena 18 anni. Le famiglie approvavano l’unione e così tutti attendevano che quella relazione nata sotto una buona stella culminasse con le nozze reali.

La vita sentimentale di Carolina di Monaco però non è mai stata di quelle che passano inosservate. Non si sa quindi quanto lei fosse realmente interessata a Carlo o se abbia utilizzato quella notizia clamorosa per distogliere la stampa internazionale dai suoi intrecci amorosi. Di certo invitò Carlo nel principato per una serata di gala e i fotografi li immortalarono insieme. Le immagini mostravano i due sorridenti, lei con abito scarlatto e spalle nude e lui molto divertito, ma un po’ imbarazzato di fronte a quella bellezza ed esuberanza. Missione riuscita: all’indomani i rotocalchi di tutto il mondo parlavano di loro e già ipotizzavano le grandi nozze.

Quello che accadde dopo lo sanno tutti e in realtà non poteva proprio esserci un’unione tra Carolina, amante delle feste e degli eventi importanti e Carlo, che preferiva la quiete. Una coppia che non condivideva gli stessi interessi. Carolina si innamora infatti del banchiere Philipp Junot, di 17 anni più grande di lei, e lo sposò per poi terminare il matrimonio poco dopo. Sposò poi Stefano Casiraghi, da cui ebbe 3 figli. L’uomo morì tragicamente in un incidente in barca. Carlo invece sposò Lady Diana, senza smettere di amare e frequentare la sua Camilla. Dopo il burrascoso divorzio con Lady D, anni dopo infatti la Regina Elisabetta II acconsentì alle nozze con la donna.