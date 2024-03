Attore da Oscar a Uomini e Donne, Tina Cipollari capisce tutto e lo smaschera così

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, Tina comprende l’atteggiamento da “attore” di uno dei cavalieri e lo riprende.

“Uomini e Donne” è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi e viene trasmesso su Canale 5 dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata abbinata al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Una delle protagoniste storiche delle edizioni del “Trono Over” è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, la dama torinese ha corteggiato ed è stata corteggiata da molti cavalieri, ma si è resa anche protagonista di moltissimi momenti esilaranti e imbarazzanti, grazie alla complicità con l’opinionista Tina Cipollari. A partire dall’ultima edizione, invece, Ida Platano è stata proposta come tronista della stagione.

Al centro delle polemiche è ritornato il percorso da tronista di Ida Platano, che sta frequentando diversi cavalieri per trovare il vero amore. L’opinionista Tina Cipollari sta commentando in modo alquanto negativo il comportamento di uno dei corteggiatori di Ida, non capendo affatto come mai la tronista possa decidere di frequentare una persona del genere. Ma scopriamo chi è lo ‘sfortunato’ cavaliere.

“Uomini e Donne”: Tina contro “l’attore” Mario Cusitore

Durante le scorse puntate del “Trono Over” di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari non è per nulla rimasta convinta del comportamento e degli atteggiamenti di uno dei cavalieri del parterre maschile. In particolare, fin dal suo ingresso nella trasmissione l’opinionista lo ha considerato come falso e non interessato realmente a costruire una relazione d’amore con la tronista Ida Platano. Ma a cosa si riferisce Tina Cipollari?

All’inizio di questa edizione, una delle storiche dame del parterre femminile del “Trono Over” è stata scelta come tronista, ovvero Ida Platano. Per lei sono scesi molti cavalieri che hanno provato e stanno tentando di conquistarla. Uno di questi è il napoletano Mario Cusitore. Dopo alcuni momenti di crisi, in cui arrivavano diverse segnalazioni sul cavaliere partenopeo e Mario aveva deciso di abbandonare il programma, ora la situazione sembrerebbe essersi stabilizzata. Ida finalmente può godersi un normale periodo di conoscenza per capire se Mario è la persona giusta per lei.

Sebbene Mario stia convincendo Ida sempre più dei suoi sentimenti amorosi, Tina Cipollari è convinta del contrario. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, l’opinionista ha applaudito le doti attoriali di Mario, che stanno anche migliorando. Tina non crede affatto ai gesti e alla parole del cavaliere e sostiene che ogni comportamento nei confronti di Ida sia premeditato e per nulla spontaneo. Tuttavia, la stessa Tina gli fa i complimenti perché, a quanto pare, ha conquistato sia lo studio che il pubblico del programma.