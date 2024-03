Grande Fratello: “Mi piacerebbe si sapesse la verità”. Bomba su Alessio Falsone, poi la verità

L’imprenditore e allenatore di calcio è stato definitivamente smascherato: ecco la notizia bomba sul concorrente del Grande Fratello.

Il gieffino che si è mostrato come una persona semplice, autentica e genuina potrebbe rivelare un aspetto di sé che nessuno finora ha conosciuto e a mettere in guardia su questo è stata una delle persone a lui più care.

Nelle scorse ore è emersa una verità inaspettata su uno dei concorrenti del Grande Fratello: la rivelazione della sua ex sta facendo tremare i fan che finora lo hanno sostenuto e hanno creduto in lui e nella sincerità del suo personaggio. Chissà come reagirà Anita Olivieri appena lo saprà.

Grande Fratello, il retroscena sul concorrente che da anni cerca la visibilità delle telecamere

Il Grande Fratello sta per concludersi e la puntata finale è sempre più vicina, così come pure il verdetto, che il prossimo giovedì 4 aprile decreterà il vincitore ufficiale di questa edizione del reality show di Canale 5. I concorrenti rimasti in casa hanno le ultime cartucce da “sparare” per farsi conoscere per il loro carattere e il loro talento, e nelle ultime ore uno di loro sembra davvero a rischio. Il motivo è che su di lui è emerso un retroscena inaspettato. Stiamo parlando del gieffino che ha un filrt con Anita Olivieri, e che fa parte dei Nip di questo Grande Fratello.

Come avrete inteso lui è Alessio Falsone. Poche ore fa il ragazzo ha avuto dei comportamenti che hanno fatto storcere il naso al pubblico, urla, liti e bestemmie per le quali tanti hanno gridato alla sua squalifica, con effetto immediato. Come se non bastasse poi questo episodio è coinciso con una segnalazione inaspettata che fa rabbrividire i fan di Alesso Falsone e che forse non farà piacere ad Anita Olivieri. A farla è stata la sua ex fidanzata ed ex miss Italia, Carolina Stramare.

La giovane modella, stando alle stories pubblicate da Deianira Marzano, che ha ripreso le sue dichiarazioni pubblicandole sul suo seguitissimo account ufficiale di Instagram, avrebbe dichiarato che Falsone cerca da sempre la visibilità delle telecamere. “Mi piacerebbe tanto si sapesse la verità, sono anni che prova a partecipare a reality” avrebbe confessato la Stramare, aggiungendo anche che all’epoca della loro relazione il concorrente del Grande Fratello cercava di apparire con lei, già famosa, sui canali social, e le parlava di voler far parte del cast di Uomini e Donne. Dunque se tutto questo fosse confermato, non sarebbe proprio la persona che si è mostrata fino a ora al pubblico del Grande Fratello.