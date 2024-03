Isola dei Famosi 2024, non ci sarà: clamoroso no a Vladimir Luxuria

È emersa la verità sulla presunta partecipazione di un ex allievo di Amici a L’Isola dei Famosi 2024. Ecco cosa ha detto.

Manca sempre meno alla messa in onda de L’Isola dei Famosi 2024. Il reality show prenderà il posto del Grande Fratello offrendo al pubblico nuove sfide.

Pare che l’edizione di quest’anno stia suscitando un notevole interesse. Il passaggio di conduzione da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, in particolare, ha acceso una certa curiosità. È probabile che alcuni aspetti della trasmissione vengano rivoluzionati.

Per il momento, si sta cercando ancora di capire chi farà parte del cast. Negli ultimi giorni, è finito nel mirino anche un ex allievo di Amici. Le sue parole, tuttavia, lasciano poco spazio ai dubbi. Ecco che cosa ha detto il giovane cantante.

Ex allievo di Amici rifiuta L’Isola dei Famosi 2024: la verità

Un reality show, per riscuotere successo, ha bisogno di un cast ben strutturato. Sono i protagonisti, infatti, ad attirare l’attenzione degli spettatori e a rendere interessanti le dinamiche. C’è molta curiosità riguardo al futuro de L’Isola dei Famosi. Molti nomi sono già emersi, ma altri volti rimangono un mistero. Negli ultimi giorni, i principali canali di gossip hanno dato quasi per certa la partecipazione di un ex allievo di Amici. In realtà, pare che le cose non stiano proprio così.

Si sta parlando di Albe. Il giovane ha preso parte ad Amici 21, nella categoria canto. Ha intrapreso il suo percorso con Anna Pettinelli ed è riuscito anche a ottenere un posto per il Serale. Il diretto interessato, grazie al suo talento, riuscì ad arrivare in Finale, ma la giuria, a quel punto, decise di eliminarlo. Sono tante le persone che vorrebbero vederlo di nuovo in televisione. L’Isola dei Famosi, ai loro occhi, avrebbe rappresentato l’occasione perfetta.

Il ragazzo, tuttavia, non sembra essere della stessa opinione. Su Twitter, sotto a un post che parlava proprio dell’argomento, ha lasciato un commento inequivocabile: “Mi ci vedo già a bere noci di cocco e a ca**re alghe“. Le sue parole, volutamente ironiche, hanno generato un po’ di scompiglio. Amedeo Venza, attraverso il suo profilo di Instagram, non ha potuto fare a meno di lanciargli una frecciatina: “Penso che andrebbe di corsa e gratis se solo venisse contattato“.

Al momento, pare che Albe stia continuando a inseguire il suo sogno di diventare un cantante affermato. Non ha abbandonato la musica e, sui social, vanta un seguito di 236 followers. Di recente, è uscito il suo nuovo singolo intitolato ‘Quando realizzi di non aver capito’.