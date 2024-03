Anna Falchi, l’incidente che poteva costarle caro: tragedia sfiorata

Anna Falchi e l’incidente che poteva costarle caro: ha sfiorato la tragedia, ecco cosa le è accaduto in quei momenti terribili.

L’attrice italiana si è ritrovata a vivere una situazione che poteva costarle davvero cara. Tutto è accaduto in diretta: ecco cosa è successo di terribile ad Anna Falchi.

Una di quelle tragedie che a raccontarle dopo fanno scappare un sorriso per averla scampata. Ma quello che è successo ad Anna Falchi le poteva costare davvero tanto: ecco l’incidente drammatico che ha coinvolto l’attrice e che è accaduto in diretta sotto gli occhi degli italiani.

L’incidente terribile che ha coinvolto Anna Falchi: cosa è successo in diretta

È’ accaduto tutto in pochissimi secondi proprio durante la puntata in diretta de I Fatti Vostri, lo scorso 19 marzo. Anna Falchi si è ritrovata al centro di un momento terribile in cui avrebbe potuto davvero farsi molto male dopo il gesto di Tiberio Timperi. Il conduttore infatti ha preso il martello che è scivolato dalle sue mani sfiorando la caviglia di Anna. “Oddio scusa, non l’ho presa, l’ho lisciata”, ha dichiarato in diretta il conduttore romano, che ha spaventato sia la Falchi che il pubblico a casa. I due erano nel pieno del gioco del porcellino che prevede l’utilizzo dell’attrezzo proprio per poter proseguire, ma mai era accaduto un fatto del genere!

Da due anni la Falchi è tornata in Rai, prima in una trasmissione con Beppe Convertini e poi nel day time di Rai2 con il programma I Fatti Vostri accanto a Tiberio Timperi. Un passaggio che ha sancito l’effettivo ritorno di Anna nel palinsesto tv, dopo un lungo periodo di pausa. L’allontanamento è avvenuto dopo il matrimonio con l’ex imprenditore Stefano Ricucci, colpito da uno scandalo finanziario, che ha visto anche la carriera dell’attrice duramente colpita.

Fortunatamente il conduttore non ha preso in pieno la caviglia della Falchi e quindi non è avvenuto nulla di preoccupante. Solo tanta paura per la conduttrice che in quei momenti ha forse pensato che le cose sarebbero potute andare diversamente. Anche questi sono infatti rischi del mestiere. L’attrice ha poi spiegato che il martello le è caduto sulla caviglia ma fortunatamente in modo non irreparabile. Nulla di grave insomma e i due conduttori hanno potuto scherzare sull’accaduto.

“Chiedo scusa, volevo fare il mitico Thor” ha proseguito con ironia Timperi, riferendosi al super eroe che ha come arma proprio un martello. Alle sue parole spiritose è seguita la battuta di Anna Falchi: “Sì, con la mia caviglia”. Insomma fortunatamente Anna è uscita incolume dall’incidente in diretta e ha potuto proseguire la puntata senza nessun altro intoppo. Tutto è bene quel che finisce bene!