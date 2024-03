Malattie e spese, ora potrai recuperare i tuoi soldi

Malattie e spese, ora potrai recuperare i soldi che hai speso durante l’anno. Come farlo e quali sono le condizioni e percentuali.

Sei preoccupato per le spese mediche che hai sostenuto? Da ora puoi recuperare una parte di quei soldi grazie alle detrazioni fiscali previste per le spese sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello 730, che ti permette di dichiarare le spese mediche sostenute nel corso del 2023 e di ottenere dei benefici fiscali. Come funziona esattamente questo processo e quali sono le spese che puoi detrarre?

Malattie e spese, ora potrai recuperare i soldi spesi durante l’anno

Il modello 730 è essenziale per la dichiarazione dei redditi, ed è particolarmente utile per pensionati e dipendenti. Tra gli allegati, ce n’è uno specifico per le spese detraibili, comprese quelle mediche. Queste spese devono essere riportate nel Quadro E Oneri e spese, e nel rigo E1 devi inserire l’intero importo sostenuto per te e per i tuoi familiari a carico. La detrazione del 19% si applica sulla parte che supera i 129,11 euro, e le spese riguardanti patologie esenti vanno segnalate appositamente.

Anche le spese per l’acquisto di medicinali sono detraibili, purché tu possa documentarle con una fattura o uno scontrino fiscale che riporti la natura, la quantità e il codice alfanumerico del farmaco. Se le tue spese sanitarie superano una certa soglia, puoi chiedere di creare delle rate definite in quattro quote annuali uguali. Basta spuntare l’apposita casella e il calcolo verrà eseguito dall’assistenza fiscale. Se hai già richiesto la rateizzazione, ricorda di compilare il rigo E6.

Ma non sono solo i farmaci a essere detraibili: interventi chirurgici, esami diagnostici, trattamenti specialistici, protesi sanitarie, visite mediche, ticket sanitari e anche spese per dispositivi medici possono fruire della detrazione fiscale del 19%. Anche i ricoveri ospedalieri e l’assistenza specifica, come servizi infermieristici e riabilitativi, possono essere inclusi.

Per ottenere la detrazione, è fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale relativa alle spese mediche. Per le medicine, ad esempio, servono gli scontrini fiscali; mentre per certificati medici, pratiche assicurative e altre spese simili, è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura emessa dal medico.

In sintesi, recuperare i soldi spesi per le cure mediche è possibile grazie alle detrazioni fiscali previste dalla legge. Con il modello 730 e una corretta documentazione, puoi ottenere un bel ritorno economico sulle tue spese sanitarie. Quindi, non dimenticare di compilare accuratamente il tuo 730 e conservare tutti i documenti necessari: è il primo passo per recuperare i tuoi soldi.