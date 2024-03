Maria De Filippi in imbarazzo, uno scontro così durante Amici non si era mai verificato prima

Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi rimane imbarazzata da uno scontro mai visto durante il serale di “Amici”.

Il programma Amici di Maria De Filippi è uno dei più famosi talent-show della televisione italiana. Ideato e condotto sempre dalla De Filippi, va in onda da settembre 2001 ed è il talent show più longevo della televisione italiana, contando ventitré edizioni all’attivo. Finalmente, è arrivato il momento tanto atteso della “fase serale”.

Il format del programma prevede due diverse fasi. Durante quella iniziale si forma il gruppo di studenti della scuola che si sfidano e vengono sottoposti a diversi compiti dati dai professori di ballo o di canto. Invece, nella fase finale vengono formate tre squadre e i vari concorrenti competono tra di loro per aggiudicarsi la coppa del vincitore. Alla fine di ogni puntata del “serale”, un concorrente viene eliminato attraverso la scelta del pubblico con il televoto.

L’edizione in corso vede la partecipazione di 19 allievi, di cui 10 cantanti e 9 ballerini. I professori di canto sono Rudy Zerbi, la showgirl Lorella Cuccarini e la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli. Mentre quelli di ballo sono Alessandra Celentano (danza classica e contemporary ballet), Raimondo Todaro (danze sportive e balli latino-americani), Emanuel Lo (hip-hop e urban dance). Sabato 23 marzo, andrà in onda la prima puntata della fase serale di “Amici”.

Serale di “Amici”: il vero scontro è tra le insegnanti

Finalmente, dopo diversi mesi della fase pomeridiana del programma, comincerà il tanto atteso “serale” di “Amici di Maria De Filippi”. Gli allievi meritevoli di accedere a questa fase del programma sono stati già scelti e le squadre si sono già formate. I gruppi che si sfideranno sono tre: la prima squadra è quella formata da Zerbi e Celentano, la seconda da Todaro e Pettinelli e, infine, la terza da Emanuel Lo e Cuccarini. Tuttavia, Maria De Filippi è rimasta molto colpita da alcuni comportamenti e dinamiche mai visti all’interno del talent show.

Secondo quanto rivelato sulle pagine del settimanale «Nuovo TV», edito da Cairo Editore, il vero scontro durante il “serale” avverrà tra le insegnanti e non tra gli allievi. Le due insegnanti che hanno i coltelli più affilati e quasi sicuramente si scontreranno, così come è successo in passato, sono Lorella Cuccarini e Alessandro Celentano. Le due, infatti, hanno approcci diversi nel seguire gli allievi. Cuccarini è sempre molto comprensiva e sempre pronta a supportare i ragazzi, mentre Celentano è molto severa e rigorosa e dagli atteggiamenti spesso duri.

Negli anni precedenti, Lorella Cuccarini ha accusato in diverse occasioni la Celentano di distruggere psicologicamente, al limite del “bullismo”, gli allievi della scuola di “Amici”. Secondo diverse indiscrezioni all’interno del programma, Lorella Cuccarini vorrebbe ritornare a fare la coach di danza. Tuttavia, per fare questo, la Cuccarini starebbe facendo “le scarpe” alla maestra Celentano, in modo da scalzarla e prendere il suo posto. Nonostante, l’ex showgirl sia stata voluta nel programma espressamente da Maria De Filippi, non è affatto facile togliere la Celentano dal suo posto nella trasmissione.