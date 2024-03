Grande Fratello, eludono le telecamere e si lasciano andare alla passione: colpo di scena ad un passo dalla finale

Al Grande Fratello è scoppiata la passione. Due concorrenti eludono le telecamere e cominciano a baciarsi. Ecco di chi si tratta.

Sempre più colpi di scena al Grande Fratello. Dopo un riscontro freddo da parte del pubblico, il reality di Canale 5 sta appassionando i telespettatori, che si sono legati ai protagonisti. Nella casa più spiata d’Italia sono rimasti ormai in 11 ed è sempre più vicina la fine di questa edizione, che è stata molto rivoluzionaria, perché il programma è tornato alle origini. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha imposto un cambiamento eliminando il trash e per la prima volta mischiando vip con nip.

In questi giorni il Grande Fratello sta facendo parlare di sé per una scena piccante andata in onda durante una delle puntate del reality. Due concorrenti hanno eluso le telecamere e si sono appartati, ma la scena è andata comunque in onda. Il video è stato postato su X ed è stato commentato da parecchi fan del programma. La scena è piccantissima e ha lasciato tutti a bocca aperta. È scoppiato l’amore?

Scena sexy al Grande Fratello: due concorrenti si baciano con passione

I due concorrenti si sono nascosti dietro il bancone della cucina. Una trovata che però è stata comunque filmata, nonostante i due volessero nascondersi dalle telecamere. La scena ha fatto sorridere molto ed è stata commentata dai fan che sono rimasti divertiti. “Mi sento male, vorrei urlare”, ha scritto una fan su X, che ha condiviso il video facendolo diventare virale. È segno che il Gf sta funzionando tantissimo, nonostante il riscontro freddo dei primi mesi.

I due protagonisti sono Beatrice e Giuseppe, i quali hanno pensato di andare a pomiciare in un angolo della casa del Grande Fratello, ma che sono stati filmati comunque. Il tentativo di stare lontani da occhi indiscreti è comunque fallito e i fan sono rimasti molto divertiti da questo, postando il video sui social network.

Infatti nel filmato non si vedono altro che le gambe e parte dei corpi dei due, compresi i capelli di Beatrice, che la rendono riconoscibile nel video e coinvolta in una scena di focosa passione. Il Grande Fratello non è mai stato privo di scene di passione e molti amori sono nati dentro la casa più spiata d’Italia. Che sia l’inizio di una storia tra Beatrice e Giuseppe?