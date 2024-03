Lady Diana senza pace, l’ultima rivelazione dell’ex amante è un vero scandalo

Non c’è pace per Lady Diana infatti l’ultima rivelazione dell’ex amante ha generato un vero scandalo nella famiglia reale: ecco di cosa si tratta.

Nemmeno la morte pare sia riuscita a dare pace a Lady Diana, infatti spesso si parla di lei e non solo nel bene. Recentemente sono emerse le dichiarazioni di un suo ex amante: un vero scandalo a corte.

La morte di Lady Diana, avvenuta nel 1997 nel terribile incidente nel tunnel dell’Alma di Parigi, purtroppo non ha messo fine agli scandali che hanno riguardato la sua vita. Anche se la famiglia, e molti suoi fan, chiedono che venga lasciata in pace la sua memoria, di fatto non è quello che succede: ecco l’ultimo affronto alla principessa Diana da parte di un suo ex amante.

La memoria della principessa Diana, l’affondo dell’ex amante: ecco cosa ha rivelato di scandaloso

A tirare ancora una volta in ballo l’ex moglie di Re Carlo è stata una delle persone con la quale Lady D ha avuto una relazione. Stiamo parlando di James Hewitt, l’uomo con cui Lady Diana ha avuto una storia così intensa che ha creato in diversi momenti problemi e scandali. L’ex maggiore sta infatti tentando di vendere le 64 lettere d’amore che la principessa gli scrisse tra il 1989 e il 1992. Vuole di fatto rivelare non solo dettagli scandalosi sulla loro storia, ma probabilmente anche qualcosa di più importante che riguardasse la relazione di Lady D con l’allora principe Carlo.

Per queste lettere l’uomo potrebbe anche guadagnare delle cifre folli, stiamo parlando infatti di 913mila euro considerando che il mercato riguardante gli oggetti appartenuti a Diana è più florido che mai anche a distanza di molti anni dalla sua morte.

Insomma un’ulteriore offesa alla memoria dell’ex Principessa del Galles che non riesce proprio a riposare in pace a causa dei numerosi scandali che ancora la riguardano. C’è da tenere in considerazione infatti che un eventuale acquirente delle lettere di Hewitt possa decidere di renderne pubblico il contenuto. E proprio questo punto preoccupa la famiglia di Diana. Le lettere infatti potrebbero contenere dettagli scabrosi sulla relazione clandestina.

A essere preoccupati sono soprattutto i Reali infatti in quelle lettere la Principessa potrebbe anche aver fatto rivelazioni scottanti sulla Corona, scritto qualcosa che potrebbe dover essere tenuto nascosto. Insomma si attendono gli esisti di questa vicenda che fa tremare ancora Re Carlo dopo anni dalla morte della sua ex moglie.