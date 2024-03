Anticipazioni La Promessa 25/29 Marzo: Manuel è al settimo cielo, ma prende una decisione clamorosa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel sarà costretto a prendere una decisione davvero sofferta: ecco cosa accadrà.

La Promessa non smette di appassionare i fedeli spettatori di Canale 5. All’inizio, nessuno credeva che avrebbe avuto così tanto successo. Invece, nel giro di pochi giorni, è stata subito in grado di generare grande interesse. La rete sta continuando a trasmettere le intricanti puntate che, con i suoi personaggi a tutto tondo, hanno sempre in serbo delle sorprese mozzafiato.

Gli episodi dal 25 al 29 Marzo 2024 non saranno da meno. Stando alle anticipazioni, Manuel prenderà una decisione dolorosa, che potrebbe cambiare tutto. Jana si infurierà con lui, mentre Jimena continuerà a fingere. Candela avrà bisogno dell’aiuto di Lope e Simona sarà piuttosto sospettosa.

Le anticipazioni de La Promessa fino al 29 Marzo: la rinuncia di Manuel

La Promessa è una soap spagnola che, fin dal suo esordio, ha appassionato il pubblico italiano. Ci sono diversi fattori alla base di questo importante risultato. Sicuramente, la caratterizzazione dei personaggi è uno di questi. Inoltre, le novità non mancano mai. La trama è sempre pronta a rinnovarsi e a fornire espedienti diversi per dare vita a dinamiche inaspettate. Nella settimana dal 25 al 29 Marzo, andranno in onda cinque puntate inedite.

Simona apparirà molto preoccupata per Catalina. Non si fiderà di Don Lorenzo e proverà a metterla in guardia. La ragazza, però, non potrà nascondere la sua riconoscenza nei confronti dell’uomo. È stato proprio lui, infatti, ad aiutarla a recuperare la spilla della madre. A un certo punto, però, a causa di un preoccupante episodio, tenderà a ritornare sui propri passi. Nel frattempo, Jana andrà su tutte le furie. Sarà perfettamente consapevole delle bugie raccontate da Jimena e non vorrà aiutarla con la gravidanza. Per questo motivo, le richieste ricevute le faranno prendere il controllo.

Manuel, finalmente, riceverà la proposta tanto attesa. Potrà realizzare il suo sogno grazie alla gara per la Coppa Herzog Staackman. Purtroppo, l’entusiasmo non durerà a lungo. L’uomo sarà costretto a riflettere bene sulle mosse da compiere. Vista la situazione di Jimena, rivelerà di averci ripensato e di non poter più prendere parte alla sfida. Ovviamente, si tratterà di un durissimo colpo per lui. Anche Jana rimarrà delusa.

Candela, intanto, deciderà di dare vita a una cena mozzafiato. Il suo obiettivo sarà quello di ringraziare Don Carlos. Non potrà farcela da sola, ma avrà bisogno del sostegno di tutti. Così, chiederà a Lope di contribuire con un menù speciale. Come location, sceglierà l’ufficio di Pia.