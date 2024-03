“Lei l’ha tradito”: coppia di Uomini e Donne sta per scoppiare, pesante segnalazione

La coppia scoppia, perché lei avrebbe tradito lui: per due protagonisti storici di Uomini e Donne l’amore è finito. Ecco che cosa è successo.

Gli amori a Uomini e Donne fioriscono e poi marciscono più velocemente dei delicati fiorellini di campo. Ma ci sono storie che sembrano destinate a durare, e che per questo catturano l’attenzione dei telespettatori.

Sono casi particolari e in questo senso così speciali. Ma anche la coppia più affiatata e meglio assortita, alla fine, può affrontare una crisi. Così è successo anche a due protagonisti amatissimi del dating-show condotto da Maria De Filippi.

La notizia ha disorientato tantissimi fan dello show. Difatti, dopo che la famosissima coppia formatasi negli studi di Uomini e Donne ha annunciato la propria separazione, sul web tutti hanno cominciato a lasciarsi andare alle più svariate ipotesi. Insinuazioni più o meno giustificate, per poter capire che cosa è successo.

C’è poi chi si è spinto oltre, tentando indagini contestuali, per cercare di intuire per quale motivo l’amore è finito. Così, i fan dello show si sono messi a spulciare nei social dei due protagonisti, alla ricerca di indizi. Non ne è venuto fuori nulla di rilevante.

Di recente, però, si è fatta avanti anche l’esperta di gossip napoletana Deianira Marzano con una storia in cui, senza fare il nome dei soggetti, rivela di aver scoperto il motivo della rottura. Secondo la Marzano la coppia di Uomini e Donne si sarebbe separata dopo che lei ha tradito lui.

Scoppia la coppia storica di Uomini e Donne, ma non è colpa di lui: “Lei lo ha tradito”

I due protagonisti sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il loro amore era nato sei anni fa. Sossio e Ursula si sono infatti conosciuti a Uomini e Donne nel 2018. Nonostante un’evidente attrazione reciproca, Sossio si è dovuto impegnare parecchio per conquistare Ursula: lei infatti non era convinta che il cavaliere fosse l’uomo più adatto a lei.

Aruta, con la sua fama da sciupafemmine, sembrava alla dama un corteggiatore poco serio. Solo con il tempo, Ursula ha capito che di Sossio poteva fidarsi. La coppia è passata anche a Temptation Island VIP, e proprio in quel reality si erano separati. Poco dopo sono tornati insieme e sono diventati genitori.

Conoscendo Sossio, e il suo debole per il gentil sesso, tutti hanno puntato il dito contro il cavaliere, pensando che la storia con Ursula possa essere finita a causa di un suo tradimento. La Marzano ha spiazzato però tutti suggerendo un’altra chiave di lettura. Secondo le sue fonti, è la dama di Uomini e Donne che ha tradito il cavaliere. In realtà la Marzano non parla di separazione ma di fortissima crisi. Quindi è anche possibile che i due possano riconciliarsi.