William ha perso la testa per Rose e ha deciso di abbandonare Kate immediatamente

Mentre Kate ha ammesso al mondo intero con un video di avere un tumore, è emersa la storia della presunta amante di William: cosa sta accadendo.

La famiglia reale inglese sta vivendo un momento davvero buio, dopo la malattia di re Carlo e l’operazione di Kate Middleton, è arrivato il triste annuncio della principessa del Galles che ha ammesso di avere un cancro e di avere iniziato la chemioterapia preventiva. Intanto è venuta fuori la storia di William e della sua presunta amante.

Tra le varie indiscrezioni che sono circolate in queste ultime settimane, molte delle quali legate ai problemi di salute di Kate che adesso la principessa ha di fatto confermato, si è parlato anche del fatto che William avrebbe una amante e che questa starebbe la sua vicina di casa.

La storia segreta di William con l’amante, il colpo di scena clamoroso

Non è la prima volta che i tabloid inglesi parlano della presunta amante di William, era il 2019 quando il nome di Rose Hanbury è salito alla ribalta della cronaca rosa. Sarebbe lei la donna che avrebbe rubato il cuore del principe nonostante fosse con Kate.

Una storia che oggi, viste le condizioni di salute di Kate, è tornata al centro dell’attenzione. Tra le varie indiscrezioni si è detto che William si sarebbe frequentato con lei mentre la moglie era in ospedale in seguito all’intervento chirurgico subito all’addome. Sposata anche lei, pare che con i reali siano vicini di casa nella tenuta di campagna nel Norfolk. Lì sarebbe scattata la scintilla di una storia che non si sarebbe mai interrotta.

Addirittura si dice che una delle figlie di Rose sarebbe in realtà di William. Chiaramente tutte indiscrezioni che non trovano alcuna conferma, ma sono anni che ogni tanto emerge la presunta storia segreta del principe del Galles. Adesso che Kate Middleton ha raccontato al mondo intero di avere un cancro, la storia dell’amante del marito incuriosirebbe ancora di più.

Nel suo video messaggio la principessa del Galles ha spiegato quanto l’amore e la vicinanza di William siano per lei in questo momento una grande forza, una specifica che sembra quasi essere una risposta a tutte quelle voci che hanno parlato di una crisi tra i coniugi in un momento così delicato. Kate, infatti, ha chiesto il rispetto della privacy e tranquillità in questo periodo in cui deve concentrarsi sul suo percorso di cura.