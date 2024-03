Ida Platano e Mario Cusitore senza futuro? La sentenza dell’ex Uomini e Donne

La tronista di Uomini e donne e Mario non avrebbero futuro: ecco chi parla dopo l’eliminazione

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e donne. Largo spazio dopo la scelta di Cristina e Brando, e Ida Platano quasi vicina alla sua scelta. Per tanti telespettatori che hanno seguito con attenzione il suo trono, non ci sarebbero dubbi: Ida sceglierà Mario. A conferma di ciò non solo il fatto che gli abbia perdonato le tante bugie ma anche il fatto che è stata pronta a farlo ritornare nel programma.

Inoltre, a non passare indifferente il modo in cui lo guarda e il modo in cui si comporta. Nulla a che vedere con l’attrazione che prova per Pier Paolo, per tanti la scelta è Cusitore. Infine, anche un suo ex corteggiatore ne è consapevole anche se dopo la sua eliminazione ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il perché Mario non sarebbe l’uomo giusto che potrebbe starle accanto.

Ex corteggiatore di Uomini e donne affonda Cusitore: per lui e Ida nessun futuro

Intervistato da Lollo Magazine a parlare del suo percorso e di Ida è stato Daniele. Il giovane è stato eliminato dalla tronista in una delle ultime puntate. Ebbene parlando con il giornalista, Daniele si è detto molto felice di essere sceso per corteggiare la Platano e che ha conosciuto davvero una bella persona sia dal lato esterno che dentro.

A differenza di quello che molti credono l’ex corteggiatore ha spiegato che Ida non riesce a farsi conoscere realmente e solo chi ha avuto il piacere di incontrarla da vicino può capire realmente come è fatta. La decisione di andare a Uomini e donne per corteggiarla è stata presa a seguito di alcuni suggerimenti da parte dei suoi clienti. Ebbene, alla fine ha deciso di darsi questa occasione. Per Ida, Daniele ha speso solo parole al miele, confermando non solo la sua bellezza ma anche la sua bontà d’animo.

Parlando di Mario, Capuana ha un pò la stessa opinione di Tina ammettendo di vederlo nello studio solo per fare il suo show. Per lui non è la persona giusta che può stare accanto a Ida visto il suo modo di fare e soprattutto il suo stile di vita totalmente differente dalla tronista. Daniele rivela che tornerebbe nel trono over se dovesse essere richiamato dalla redazione e sulla scelta di Brando afferma: “Credevo se ne andasse senza scegliere, io avrei preferito Beatriz!”