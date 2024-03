Kate Middleton malata, arriva la dedica del fratello: fan commossi

Il fratello di Kate Middleton ha di recente pubblicato una dedica che ha commosso davvero tutti quanti.

Dopo l’annuncio della malattia di Kate Middleton, il fratello ha pubblicato uno scatto di quando erano piccoli. A corredo della dolce foto d’infanzia, una dedica speciale che ha toccato il cuore.

Fin dalla più tenera età le bambine si travestono da principesse e regine, mentre sognano una vita come quella delle favole. Non crea stupore pertanto il fatto che desti da sempre molto fascino e interesse quanto accade all’interno della famiglia reale britannica.

Da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionali, sono innumerevoli gli aneddoti trapelati nel corso degli anni sulla Royal Family. Basti pensare ai presunti segreti di corte fino ad arrivare ai rigidi protocolli reali. Il tutto avviene spesso dimenticandosi che si tratta di persone in carne ed ossa, proprio come noi, con tanto di sentimenti e fragilità.

Kate Middleton malata, arriva la dedica del fratello: la foto d’infanzia commuove tutti

Un aspetto che spesso passa in secondo piano, anche se non dovrebbe. Ne sono un chiaro esempio le tante illazioni delle ultime settimane che non avranno di certo fatto piacere alla famiglia reale. Proprio in questo clima, ha scosso tutto il mondo il recente annuncio di Kate Middleton.

La moglie del principe William ha infatti fatto sapere che i test svolti dopo un’operazione, a cui si è sottoposta lo scorso gennaio, hanno evidenziato la presenza di un cancro. Un annuncio shock, in seguito al quale in molti hanno voluto manifestare il proprio sostegno attraverso diversi messaggi social. Tra questi spunta una toccante dedica da parte del fratello minore della principessa del Galles. Sempre molto riservato e lontano dalla vita di corte, James Middleton ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto che lo ritrae assieme alla sorella quando erano dei bambini.

A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia scaleremo anche questa con te“. Un messaggio che non è passato di certo inosservato, attraverso il quale ha voluto esprimere la propria vicinanza all’amata principessa. Un periodo non di certo facile per la Royal Family, che si ritrova ad affrontare i problemi di salute di Kate Middleton e del re Carlo III. Proprio in tale situazione, sono sicuramente importanti il supporto e l’amore delle persone loro care. Lo sa bene James Middleton che ha davvero commosso tutti quanti con il suo dolce messaggio social.