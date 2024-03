Lite senza precedenti ad Amici: Raimondo Todaro asfalta così Emanuel Lo

Il Serale di Amici 2024 si è aperto con una furiosa discussione tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: ecco cosa è successo.

Il 23 Marzo, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici. Questo appuntamento è stato molto atteso dal pubblico. Dopo mesi di duro lavoro, infatti, gli allievi potranno confrontarsi con un palco decisamente più impegnativo. Dovranno dimostrare di avere tutte le carte in regola per proseguire nel loro percorso. Come sempre, i litigi non sono mancati.

Questa volta a scontrarsi sono stati Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. I due professori, a causa di alcune incomprensioni, si sono lasciati andare a una dura discussione. Le loro parole non sono certo passate inosservate. Al contrario, hanno generato grande scompiglio tra i fan del talent show di Maria De Filippi.

È guerra aperta tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: lo scontro ad Amici

Nella prima puntata del Serale di Amici, è stato lanciato un guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas. I due allievi, seguiti rispettivamente da Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, si sono impegnati la massimo per mettere in mostra le loro capacità. I professori, però, si sono lasciati andare ad un’accesa discussione. Sono tornati a parlare di questioni già emerse durante la settimana. In particolare, il compagno di Giorgia non ha gradito il modo usato dal suo interlocutore per ‘fomentare’ l’allievo. L’accaduto ha spinto i due giovani a litigare furiosamente.

Raimondo non ha perso tempo e ha risposto prontamente alle accuse. Il suo intento non era quello di far fare una figuraccia a Nicholas. Ha usato parole un po’ più colorite solo per cercare di spronare Giovanni: “Io semplicemente per caricarlo gli ho detto un termine più colorito”. Successivamente l’ha accusato di intromettersi troppo nelle questioni legate ai rapporti personali tra partecipanti: “Le cose dei ragazzi sono dei ragazzi“.

Questa frase è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. Sono tanti i fan che credono a un’eccessiva influenza da parte di Emanuel. Quest’ultimo, però, ha preso le distanze da tali affermazioni: “Non sto entrando nelle dinamiche dei ragazzi, la verità è che nella sala avete detto che gli fate fare una brutta figura, solo quello!“. Todaro, alla fine, ha concluso con un lapidario: “Ma fatti i fatti tuoi e lascia stare i ragazzi“.

La situazione è piuttosto delicata. Probabilmente, tali dinamiche influenzeranno anche ciò che accadrà nelle prossime puntate. I due professori sono ai ferri corti e la scelta di Nicholas di cambiare squadra ha segnato inevitabilmente i rapporti.