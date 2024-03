Emanuel Lo: muscoli e addominali in mostra: Anna Pettinelli apprezza e commenta così

Il celebre insegnante di Amici è il protagonista di un divertente siparietto social insieme ad Anna Pettinelli, la vocal coach del talent.

Tra i volti più apprezzati del celebre talent di Canale 5, spicca Emanuel Lo, insegnante di danza e ballerino di hip hop. Pseudonimo di Emanuel Lo Iacono, il ballerino sviluppa un interesse per la danza fin da piccolo, dimostrando un forte interesse anche per la musica.

Nel 1996 Emauel Lo debutta in Rai in qualità di ballerino e aiuto coreografo di vari show televisivi. L’esperienza accumulata in televisione, gli permette di lavorare con artisti di fama internazionale quali Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams e Ricky Martin.

Parallelamente alla carriera nella danza, nel 2007 Emanuel debutta nel panorama discografico con Più tempo, l’album prodotto da Giorgia e anticipato dal singolo Woofer. Da circa vent’anni l’artista è sentimentalmente legato alla celebre cantante, con cui collabora attivamente anche sul piano lavorativo. Non solo musica e danza, la passione per il cinema e l’audiovisivo spinge Emanuel Lo a intraprendere anche la carriera di regista. Con il suo VisionariLab, inizia a girare diversi videoclip per cantanti del calibro di Josè Carreras, Clementino, Ornella Vanoni e la stessa Giorgia.

Nel 2016 Emanuel Lo entra ufficialmente nel cast degli insegnanti di Amici, il celebre talent condotto da Maria De Filippi. All’interno della scuola, il ballerino si occupa della disciplina dell’hip hop e di formare personalmente i suoi allievi per le sfide di danza. Nel corso degli anni, Lo ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante per i suoi allievi e per la loro crescita in qualità di artisti.

La foto senza censure di Emanuel Lo

Sempre molto attivo sui social, Emanuel Lo gestisce personalmente la sua pagina Instagram, dove vanta un seguito di più di 300 mila follower. All’interno del contenitore social, il ballerino ama condividere foto e video della sua vita professionale e privata, oltre a deliziare i fan con scatti inediti insieme a Giorgia. Il ballerino è particolarmente noto per il suo fisico scultoreo e ad accorgersene è stata anche una delle insegnanti di Amici.

La vocal coah Anna Pettinelli ha recentemente commentato un selfie allo specchio di Emanuel Lo, in cui il ballerino si mostra completamente a torso nudo. La foto ha attirato gli apprezzamenti di molti fan e anche il commento sarcastico di Pettinelli. “E va beh!!! Te la tiri”, ha scritto la vocal coach di Amici, sottolineando la sicurezza del ballerino nel mostrare il suo fisico. Le parole di Anna Pettinelli hanno attirato un seguito di commenti ironici e divertenti, regalando qualche minuto di spensieratezza a chi li legge.