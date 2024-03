Chiara Ferragni, tutti pazzi per i suoi “orecchini a bottone”: il retroscena è virale, di chi sono davvero

L’influencer ha fatto impazzire il web con i suoi nuovi orecchini, ma l’accessorio nasconde un retroscena inimmaginabile. Ecco di cosa si tratta.

Per la regina delle influencer, queste ultime settimane hanno segnato un momento particolarmente duro dal punto di vista lavorativo e privato. Protagonista indiscussa delle cronache degli ultimi mesi, Chiara Ferragni sta ancora attraversando l’anno più difficile della sua carriera, ora appesantito dalla crisi matrimoniale con Fedez.

L’influencer è recentemente apparsa nel salotto televisivo di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fabio, in cui ha avuto modo di parlare apertamente e difendere la sua immagine.

All’interno del programma televisivo, l’influencer ha avuto modo di ripercorrere le vicende legate al caso del “Pandoro-Gate”, il quale hanno inevitabilmente compromesso la credibilità del personaggio e la sua stessa carriera sui social. La versione dei fatti narrata da Chiara Ferragni, non ha convinto del tutto i telespettatori e i follower, portando ad una nuova ondata di polemiche intorno all’influencer.

Nonostante le indagini siano ancora in corso, la notizia della separazione con il marito Fedez, ha occupato il centro dell’attenzione mediatica intorno a Chiara Ferragni. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia non sembra avere più rapporti da molte settimane e sarebbe prossima ad ufficializzare la separazione. Le ultime foto dei figli pubblicate da entrambi confermerebbero la teoria, in quanto i volti dei bambini vengono tenuti nascosti. La crisi Ferragnez sembra continuare e appassiona ogni giorno i fan che sperano ancora in una conciliazione della coppia.

Gli “orecchini a bottone” di Ferragni

Nonostante l’attuale periodo di crisi di Chiara Ferragni, la regina dei social possiede ancora un enorme potere nell’influenzare la scelta dei consumatori e dei follower. Recentemente, su Instagram è apparso un video in cui Chiara Ferragni indossa un paio di “orecchini a bottone” molto appariscenti. L’accessorio mostrato, ha fin da subito attirato l’attenzione dei fan dell’influencer, i quali sono corsi all’acquisto del modello di orecchini.

A spiegare il retroscena dietro gli “orecchini a bottone”, è proprio la creatrice dell’accessorio indossato dall’influencer. Nel mondo di Alice è un piccolo business, fondato da Alice Esposito, incentrato sulla creazione di accessori artigianali, tutti Made in Italy. Esposito spiega ai propri follower la soddisfazione nel vedere Chiara Ferragni indossare le sue creazioni, ma approfitta del momento per lanciare un’acuta riflessione sulle dinamiche di mercato. Solo grazie a Chiara Ferragni, difatti, il piccolo brand è riuscito a farsi notare all’interno del settore.