Hanno una marcia in più e si vede: questi segni zodiacali sono i più intelligenti in assoluto

Quali sono i segni zodiacali più intelligenti secondo l’Oroscopo? La classifica dei cervelloni dello Zodiaco.

Ci sono tantissime forme di intelligenza e ogni individuo è dotato in genere di una di esse in particolare. Naturalmente chi appartiene a un certo segno zodiacale possiede in genere lo stesso tipo di intelligenza e può contare sulle stesse doti intellettive.

Questo significa che ci sono diversi segni particolarmente brillanti ma, naturalmente, ognuno si distingue per motivi diversi ed eccelle in ambiti particolari. Di certo però i segni d’Aria, con la loro capacità di interessarsi di tutto e di comunicare in maniera efficace e travolgente, sono avvantaggiati.

I segni più intelligenti dello zodiaco

ACQUARIO – Questo segno d’Aria è curioso, creativo, di mente rapida e continuamente alla ricerca di nuova conoscenza. Non è raro che gli Acquario siano studiosi, ricercatori e filosofi ma anche semplici appassionati di un argomento che nel corso del tempo accumulano una conoscenza da far impallidire anche persone con un titolo di studi maggiore.

Abituati a passare da un argomento all’altro e a interessarsi di cento cose differenti, i nati sotto il segno dell’Acquario si sentono a loro agio con qualsiasi tipo di argomento, imparano molto in fretta e sono anche ottimi insegnanti, con grandi doti di comunicazione.

VERGINE – Esistono tanti tipi di intelligenza e il segno della Vergine è dotato di una infallibile intelligenza analitica. I nati sotto questo segno infatti adorano avere ogni cosa sotto controllo e per questo motivo la analizzano fin nei minimi dettagli per comprenderla ma soprattutto per migliorarla. Questo segno infatti è un irriducibile perfezionista in grado di lavorare a un progetto in maniera incessante fino a che non avrà ottenuto esattamente il risultato che desidera. Se ci si trova in difficoltà e non si riesce a capire quale sia il problema o che errore si sta facendo, basta chiedere a una Vergine: sono infallibili anche nel problem shaping.

GEMELLI – Questo segno viene spesso preso in antipatia a causa del fatto che è volubile e inaffidabile. Cambia continuamente idea e spesso il suo modo di comportarsi risulta contraddittorio e indecifrabile. Bisogna riconoscere ai Gemelli però una straordinaria intelligenza emotiva e comunicativa, grazie alla quale riesce a comprendere perfettamente le persone che ha intorno, comunicando con loro a tutti i livelli in maniera estremamente efficace. I Gemelli infatti sono in genere ottimi venditori e ottimi divulgatori: hanno la straordinaria capacità di esporre in maniera semplice, diretta e interessante anche argomenti complessi.