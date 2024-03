Chiara Ferragni vola a Dubai con i figli, l’hotel è tra i più lussuosi: quanto costa la suite e perché sta piacendo tanto

Chiara Ferragni va a Dubai e si porta i bambini, prenotando in uno degli hotel più lussuosi della città. Ecco quanto costa la suite.

Sembra che Chiara Ferragni stia dimenticando lo scandalo Balocco e il matrimonio naufragato con Fedez. L’influencer è tornata a postare sui social, mentre il Governo l’ha presa ancora di mira con una legge che vuole vietare agli influencer di postare i propri figli sui social. La fashion blogger, mentre perde sempre di più popolarità su Instagram, ha intrattenuto i suoi fan con dei recenti viaggi.

L’influencer prima è andata negli Stati Uniti per lavoro, tenendosi lontana dagli scandali in Italia del caso Balocco, ora ha fatto di nuovo le valigie. Questa volta ha portato con sé i suoi bambini, Vitto e Leone, che si stanno godendo qualche giorno di vacanza in una delle più esclusive città del mondo. Anche questa volta Chiara Ferragni non ha fatto a meno che far sapere ai suoi follower dove ha prenotato e in quale hotel soggiorna: è lussuosissimo.

Hotel di lusso per Chiara Ferragni in vacanza: costa 1000 euro a notte

Chiara Ferragni sta facendo discutere per lo scatto in bikini che ha postato sui social, in una suite di un famoso hotel lussuosissimo. “Ma deve sempre ostentare? Ma ancora non gli è bastata la lezione? Come fargli capire che deve azzerare tutto e ripartire”, ha scritto un’utente, malgrado l’influencer abbia limitato i commenti. Oggetto della discussione è proprio il suo recente soggiorno.

La Ferragni, infatti, ha alloggiato al Bvlgari Hotel a Dubai, che è uno dei più lussuosi al mondo. Una stanza, infatti, costa 1000 euro a notte. Lei ha preso la suite per stare comoda con i bambini ed è questo che i follower hanno cominciato a rimproverare la fashion blogger per l’ostentazione della ricchezza. La suite di Chiara Ferragni si trova a pochi metri sulla spiaggia e l’influencer si sta godendo un assaggio di estate anticipata, con la buona pace dei comuni mortali che invece dovranno aspettare ancora 3 o 4 mesi.

Tuttavia sono tante le sue sostenitrici. ”Cara Chiara, ti auguro una vacanza piena di risate, di gioia, di leggerezza e spensieratezza – scrive una sua fan -, ma ti auguro anche che sia un momento in cui ritrovarti davvero con la te stessa più profonda e con uno spirito di riflessione più sereno mentre ti ascolti. Un abbraccio ai cuccioli! (Bellissimo il costume, io vivrei vestita in denim H24)”, le scrive una sua follower su Instagram.