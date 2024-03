Matteo Berrettini dimentica in fretta Melissa: ora al suo fianco c’è la super modella, sì è proprio lei

Alla fine, dopo rumors, indiscrezioni e smentite è arrivato l’annuncio: Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Ma sembra che il tennista sia già felice con un’altra.

Il noto tennista romano, Matteo Berrettini, sta affrontando un periodo molto complesso, in primis per quanto riguarda la sua carriera. Di recente ha avuto un malore in campo al Miami Open, e forse ciò a causa di un virus – come ha dichiarato lui sui social – ma anche perché era da tempo che non giocava, a causa dell’infortunio.

Attualmente, però, le attenzioni sono incentrate sulla nuova relazione che avrebbe iniziato il tennista, molto velocemente dopo la rottura con la showgirl Melissa Satta.

Chi è la nuova compagna di Matteo Berrettini, sarà stata lei a causare la fine della storia con Melissa?

Sono circolate molte voci e ipotesi sul perché la coppia Berrettini-Satta avesse deciso di chiudere. Molti pensavano che la “colpa” fosse della showgirl, mentre altri ipotizzavano un tradimento da parte del tennista.

In realtà, sembra che i due si siano lasciati perché non avevano più “obiettivi e priorità” in comune. Le parole della Satta, rilasciate in diverse interviste, raccontano di una fine della relazione pacifica, senza traumi, e anzi sembra che sia rimasta una tenera amicizia.

Il tennista 27enne, dopo la fine della relazione con Melissa, ha colto l’occasione per concentrarsi maggiormente su se stesso, e migliorare le performance sportive. Infatti Berrettini aveva subito diversi infortuni tanto da scendere al 100esimo posto nella classifica mondiale.

Oggi, stando alle dichiarazioni del suo entourage, Berrettini sta bene, si allena molto e sta riprendendo il controllo della situazione. Malore a parte capitato qualche giorno fa a Miami.

L’attenzione, però, è tutta puntata sulla nuova “fiamma” del tennista, che sembra essere uscita allo scoperto. Infatti Matteo Berrettini è stato visto insieme a Federica Lelli, una nota modella e influencer romana. Federica, classe 1998, è conosciuta anche perché in passato era legata al famoso cantante rapper Ultimo.

I due sarebbero stati visti in pubblico, in un bar, a chiacchierare piacevolmente, ma la sensazione che hanno trasmesso è stata quella di ben più che una semplice amicizia. C’è chi giura che sia già amore tra i due e che ben presto arriverà la notizia ufficiale del loro legame. Quello che è certo è che Berrettini sembra aver dimenticato in fretta Melissa, che forse, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sta rosicando dietro le quinte.