Katia Pedrotti, livido sulle labbra: il dettaglio non sfugge, lei sbotta così

Katia Pedrotti, cosa è successo? L’ex gieffina e moglie di Ascanio, ha mostrato un livido sulle labbra e sbotta su Instagram.

Katia Pedrotti ha fatto parlare di sé per un litigio con una fan su Instagram. Tutto è cominciato quando una delle ex gieffine più famose e amate ha postato una fotografia che è stata commentata da una donna per un dettaglio sul viso dell’influencer.

Lei ha sbottato insultandola e il commento non è sfuggito a molti. Alla base c’è un’accusa non proprio velata che la fan fa a Katia su quel dettaglio particolare, ma lei non ha gradito il commento.

In foto si mostra con Ascanio, suo marito, conosciuto al Grande Fratello nel 2004. Nel video in questione lei dà consigli di bellezza, facendo ironia con lui e mostrando la skincare per mantenere la pelle tonica ed elastica. Dunque, lei sta sponsorizzando un prodotto antirughe, facendo una sorta di promo ironica. Ma alcuni fan hanno mostrato quel dettaglio, accusandola di aver ricorso alla medicina estetica. Lei ha sbottato.

Katia Pedrotti sbotta su Instagram: volano stracci

Katia Pedrotti non ha gradito il commento di una fan e l’ha accusata di scarsa intelligenza. L’accusa della fan è molto diretta e si riferisce ad un dettaglio del viso, accusandola di non essere naturale. Così lei ha sbottato su Instagram e le parole appunto non sono state così leggere. Poi è intervenuta un’altra fan e sono volati altri insulti. Ecco cosa è successo nel suo profilo, una rissa virtuale!

Una fan l’ha accusata di avere le labbra rifatte. Così Katia Pedrotti le ha detto di mettersi gli occhiali. Un’altra è accorsa e le ha fatto notare che ha un livido sulle labbra, tipico di chi ricorre a iniezioni di acido ialuronico per aumentare il volume delle labbra. In effetti la comparsa dei lividi è un effetto collaterale delle punture. Così l’ex gieffina ha sbottato e le ha detto anche a lei di mettere gli occhiali. Le le ha risposto: “ti si allunga il naso”.

Così l’influencer le ha scritto un lungo messaggio di insulti: “No, tesoro. Qui mi si allunga soltanto la pazienza nel leggere scemenze tipo la tua, senza un minimo di intelligenza. Non vi stancate ad essere così mediocri? Ma qualcosa per voi stessi? Si dice che chi è invidioso è perché nella vita non ce l’ha mai fatta, la vita è così bella che se fossi in te non perderei tempo a scrivere idiozie ma mi dedicherei ad arricchirla. E invece qui state a guardare un livido, siete messi male”.

Così la fan le ha risposto che è una bugiarda e lei ha replicato: “sei piccola di animo e corpo”. Katia Pedrotti ha quindi confermato che quello sulle labbra è un livido non un herpes, ma non ha confermato che è ricorsa alla medicina estetica per tonificare le labbra.