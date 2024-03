Ballando con le stelle 2024, la Rai ha deciso: l’annuncio clamoroso di Milly Carlucci

Incredibile annuncio di Milly Carlucci. La presentatrice di Ballando con le stelle ha preso una decisione. I vertici Rai non potevano credere alle proprie orecchie quando hanno ricevuto la sua richiesta. Ecco cosa sta succedendo a Viale Mazzini in queste ore.

Milly Carlucci è uno dei volti più noti e amati della Rai. La presentatrice romana è alla guida di Ballando con le stelle da tantissimi anni, precisamente dal 2005. La trasmissione tornerà in onda il prossimo autunno e la Carlucci promette molte novità per i suoi telespettatori.

Negli ultimi anni, il programma del sabato sera della Rai ha perso, seppur di poco, la sfida con C’è Posta Per Te di Maria De Filippi, quindi bisogna assolutamente correre ai ripari.

Per questo motivo, Milly Carlucci e gli autori del programma stanno provando ad introdurre alcune novità in grado di risollevare gli ascolti. La critica maggiore mossa dai telespettatori riguarda le polemiche tra i concorrenti in gara e la giuria. Molte persone vorrebbero vedere più ballo e meno litigi, ma la produzione andrà veramente verso questa direzione o assisteremo ad altre sfuriate in diretta? Ecco cosa ha detto Milly Carlucci durante una recente intervista.

Milly Carlucci: “Torno con L’Acchiappatalenti il venerdì sera”

In attesa di vederla sulla pista da ballo il sabato sera, alla guida dello storico programma della Rai, Ballando con le stelle, Milly Carlucci si prepara per una nuova e affascinante avventura, sempre per la televisione pubblica. Nel corso di un’intervista concessa a Francesco Giorgino, Milly ha spiegato quale sarà il nome del suo nuovo programma, aggiungendo anche diversi dettagli.

La trasmissione si chiamerà L’Acchiappatalenti e andrà in onda su Rai Uno ogni venerdì sera, a partire dal 10 maggio di quest’anno. Lo ha detto proprio Milly Carlucci a XXI Secolo, evidenziando una grande emozione per l’inizio di un nuovo progetto. Milly ha deciso di uscire dalla sua comfort zone e buttarsi in un programma che avrà “cinque acchiappa talenti e tre giurati. Sarà una serata di grande intrattenimento”.

L’obiettivo della trasmissione sarà quello di trovare il miglior talento e assegnarlo ad un giudice. Il programma durerà un paio di ore e “sarà un modo sano per togliersi dei pesi, sarà evasione pura”. In attesa di rivedere Milly Carlucci a Ballando con le stelle, per qualche settimana la vedremo impegnata con questo nuovo programma sul quale la Rai ha puntato molto per il palinsesto primaverile.