Anita Olivieri, ex volto del Grande Fratello, ha condiviso un video intimo dove appare con Alessio: polemiche per quello che ha detto.

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa da qualche giorno, e gli ex concorrenti del reality si stanno godendo il momento di popolarità. Vincitrice inaspettata Perla Vatiero, che ha battuto Beatrice Luzzi al televoto. Quest’ultima era tra le preferite del pubblico sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Nel corso del reality ha dimostrato di essere una donna determinata e di carattere, anche se a volte apparentemente prepotente e troppo sicura di se. Eppure la Luzzi non ha nascosto le sue fragilità e questo è piaciuto al pubblico che l’ha fatta arrivare in finale, ma non a vincerla.

Tra i gli ex inquilini maggiormente discussi anche Anita Olivieri, personaggio che ha saputo imporsi e dimostrare di essere una persona decisa, con determinati obiettivi da raggiungere. Per mesi la giovane si è detta fidanzata, e per questo non ha ceduto all’avances di diversi coinquilini. Sembrava sicura dei suoi sentimenti per il compagno che l’attendeva fuori, tanto che nel giorno di San Valentino ha apprezzato anche la sorpresa ricevuta. In seguito tutto è precipitato e Anita ha ceduto alle attenzioni di Alessio Falsone.

Quest’ultimo è entrato nella casa di Cinecittà a reality già iniziato, ma ha saputo imporre la sua presenza. Inoltre è riuscito ad incuriosire Anita, che a poche settimane dalla fine del reality si è fatta travolgere dalla passione. Ora che i riflettori si sono spenti i due sono ufficialmente una coppia, e non mancano di condividere la loro quotidianità sui social.

I fan li seguono attenti, certi che il sentimento nato sia reale e sincero, anche se c’è qualcuno che dubita di loro. Intanto Anita ha pubblicato un video dove appare con Alessio in una camera d’albergo. I due sono divertiti e molto sereni e non mancano di mostrarsi affettuosi l’uno con l’altra.

Anita Olivieri: “Cosa mi piace d’Alessio? Il suo essere…”

L’ex gieffina è tornata ufficialmente sui social. Consapevole della popolarità conquistata ha voluto interagire con i suoi tanti fan. In una diretta ha reso noto cosa le piace di Alessio e quanto si sente coinvolta da lui.

Inaspettatamente ha confidato che adora i tatuaggi sul suo braccio: “A parte il sorriso, il suo braccio tatuato mi fa molto effetto…pure troppo”.

Anita ha poi confessato che a farla impazzire è soprattutto la sua aria da pregiudicato: una caratteristica che l’affascina e la coinvolge in modo inaspettato.