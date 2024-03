Fedez beccato con la 66enne: dopo l’addio a Chiara Ferragni, arriva l’abbraccio inaspettato

Fedez, dopo l’addio a Chiara Ferragni, è stato beccato con la famosa 66enne: ecco l’abbraccio inaspettato proprio con lei.

Il rapper è stato beccato con la famosa 66enne e le foto sono diventate subito virali: ecco di chi si tratta e cosa ha pensato di fare dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Una foto diventata virale per quanto inusuale e inaspettata e ha come protagonisti Fedez e la famosa 66enne. Il rapper ha deciso di rifarsi una vita e lo si vede sempre più spesso a eventi e locali, mentre la moglie Chiara Ferragni cerca di riprendersi dal periodo nero dello scandalo Balocco. Una situazione che ha portato anche alla fine del matrimonio tra i due più famosi d’Italia e che oggi dispiace davvero a tutti. Ma ecco come sta reagendo il rapper che, a quanto pare, si mostra in forma smagliante.

Fedez e la foto dell’abbraccio che diventa virale: così va avanti dopo l’addio a Chiara Ferragni

Vedere lo scatto di Fedez e Barbara D’Urso ha fatto insospettire un po’ tutti eppure il rapper aveva citato la conduttrice famosa proprio alcuni mesi fa. Durante l’assedio mediatico alla moglie, a causa dello scandalo Balocco, il rapper aveva più volte mandato messaggi negativi a Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino, colpevoli di seguire l’imprenditrice digitale ovunque e assediare la loro abitazione.

Proprio in uno dei suoi sfoghi contro il programma di Canale Cinque Fedez scrisse: “Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno”, riferendosi ai giornalisti che ricercavano costantemente dichiarazioni. La frase è stata quasi profetica perché oggi, a distanza di qualche mese da quei momenti critici di gennaio, Fedez è stato beccato proprio con la D’Urso.

Ovviamente non si tratta di alcuna relazione intima, ma solo di un fortuito incontro probabilmente avvenuto in treno. I due infatti sarebbero andati a Roma per la registrazione della puntata di Belve, di Francesca Fagnani, e si sarebbero incontrati. Federico non avrebbe quindi perso l’occasione per scattare un selfie con la D’Urso e pubblicarlo su Instagram.

Oltre allo scatto dell’abbraccio Fedez ha mostrato anche un video in cui Barbara guarda un filmato di lui che la imita, e ne risulta molto divertita. Lo scatto, oltre a mostrare l’insolito incontro, fa pensare anche che Barbara, proprio come Fedez, sarà una delle protagoniste del programma della Fagnani che andrà in onda su Rai Due da martedì 2 aprile.