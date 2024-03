Organizzare la lavanderia in poco spazio con le soluzioni di IKEA, costano poco e sono efficienti

Il segreto per un ambiente pulito e profumato in casa è una lavanderia ben organizzata: se è ciò che hai sempre voluto guarda le soluzioni di IKEA

Da sempre, in tutte le case pulite e ben curate, la lavanderia è la stanza che emana le migliori fragranze. Chi non ha mai gustato almeno per un breve attimo la lucente morbidezza degli asciugamani lavati e pregni di un aroma terso e immacolato?

Se almeno una volta nella vita hai goduto di questa sensazione e se invece non ne hai mai goduto, segui queste brevi ma efficaci soluzioni IKEA, per rivivere quella candida sensazione o per viverla per la prima di tante altre volte. Ecco subito di seguito le soluzioni di IKEA, economiche ed efficientissime.

Spesso la zona lavanderia è un posto dove è bello respirare un odore lucente di pulizia, ma ancora più spesso, invece, si tratta di un luogo in cui i panni si accumulano, così come la sporcizia e le cose da fare. IKEA propone dei consigli efficaci per fare in modo che ogni lavoro sia affrontato con la massima serenità.

Lavanderia IKEA: compra subito queste incredibili soluzioni

La lavanderia può essere un luogo molto grande nelle case dotate di ampi spazi, ma anche un posto estremamente minuscolo in alcuni appartamenti. L’unica cosa che realmente conta è la funzionalità, che va massimizzata attraverso soluzioni che richiedono una spesa minima ma un risultato eccellente e incredibile.

La composizione ENHET consiste in un mobile abbastanza alto dotato di diversi ripiani e soprattutto di un pianale estremamente funzionale per piegare e stirare i panni. Si tratta di una soluzione molto semplice e facilissima da montare. Questa è soltanto una delle meravigliose offerte del nuovissimo catalogo IKEA 2024 che garantisce movimenti comodi ed efficaci per attività spesso faticose come fare il bucato. Alcune soluzioni sono anche belle da vedere oltre che estremamente confortevoli.

Un esempio è lo scaffale da interno HYLLIS, in acciaio galvanizzato, che si va a inserire perfettamente in qualsiasi lavanderia ed è molto pratico per poter sistemare i panni sporchi oltre che per poter sistemare ogni altro oggetto. Chi ha la fortuna di avere più spazio può acquistare il mobile da interno beige KOLBJORN, molto utile per posizionare scatole varie oltre che vestiti da appendere con l’apposita gruccia grazie al bastone appendiabiti di cui è dotato.

Infine, una soluzione sempre della linea KOLBJORN è una composizione con due mobili che possono essere spostati come si preferisce, in modo da poter poggiare utensili per il giardinaggio, ma anche piante e vasi che non possono più stare all’esterno a causa delle basse temperature.