Come reagisci ad una rottura amorosa? Dimmi il tuo segno e scoprirai come affronti il dolore

In questo articolo parliamo di rottura amorosa. Ogni segno zodiacale ha un modo diverso di reagire, qual è quello del tuo? Scopriamolo insieme.

Ognuno di noi ha un modo differente di affrontare una rottura amorosa. Per l’astrologia, ogni segno affronta questo triste momento a seconda del segno zodiacale a cui appartiene.

Una relazione che volge al termine è sempre triste, ma in realtà può rivelarsi, se la si guarda da un’altra prospettiva, un bene. Significa, infatti, che non si era un match l’uno per l’altro e che quella persona, non era quella giusta. E dunque, la cosa migliore da fare, in certi casi, è lasciar perdere e andare avanti, imparare a migliorarsi, farsi un esame di coscienza o capire che evidentemente non si volevano le stesse cose.

I motivi per cui una relazione termina possono essere i più disparati: ci si può innamorare di un’altra persona, oppure ci sono difetti dell’altro che proprio sono intollerabili, comportamenti errati e tutto il resto. Quello che però deve dare forza, è che nella vita di occasioni ce ne sono molte, e il cuore, una volta libero, deve voltare pagina.

Segni zodiacali e rottura amorosa: ecco come reagiscono i vari segni al triste epilogo di una storia

Innamorarsi è un qualcosa di naturale: ci si conosce, ci si prende l’uno dell’altro e si vivono esperienze ed emozioni insieme.

Un brutto giorno, però, ci si rende conto che si vuole altro, oppure che quel sentimento era un fuoco fatuo, e tutto finisce. C’è chi soffre molto, chi trattiene tutto il dolore, chi si sfoga in mille modi per non pensare, chi proprio non vuole farsene una ragione. Ogni segno zodiacale ha un modo diverso di reagire.

Il segno dell’Ariete è molto forte, e cerca di riprendersi il prima possibile, guardandosi intorno e andando avanti. Il Toro, con difficoltà accetta il cambiamento, ma quando comprende che è finita davvero, va avanti anche se resta un po’ malinconico per ciò che non c’è più. I Gemelli superano il dolore facendo tante cose, dandosi soprattutto a nuove conoscenze, uscendo, circondandosi di amicizie.

Il Cancro si attacca molto alle relazioni, e a volte impiega tempo a dimenticare. Il Leone soffre molto se una storia finisce, ma poi, essendo resiliente, si rimbocca le maniche e volta pagina. I Vergine esaminano i vari motivi per cui termina una storia, e poi se ne fanno una ragione, cercando di trarne una lezione per l’avvenire. I Bilancia cercano di andare avanti e restare in buoni rapporti con i loro ex. Lo Scorpione cerca di vivere la fine di una storia come un qualcosa da cui imparare e che li porta a trasformarsi in meglio. In sostanza, lo Scorpione reagisce come un’araba fenice.

Il Sagittario cerca di restare in buoni rapporti, e si apre a nuove conoscenze, mentre il Capricorno, nonostante si dispiaccia, è molto maturo nell’affrontare la fine di una storia. Si apre al futuro, e si butta a capofitto nel raggiungere i suoi obiettivi. Quando volta pagina, non torna più indietro.

L’Acquario, anche quando soffre, soprattutto all’inizio, è portato ad aprirsi al futuro, e va avanti. I Pesci, infine, molto sensibili, si chiudono nel loro silenzio e lasciano che la storia si chiuda nel modo meno doloroso possibile.