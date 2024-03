Stando alle anticipazioni spagnole de La Promessa, Alonso sarà artefice di un gesto shock. Ecco cosa accadrà.

I fan dell’apprezzata e famosa soap opera dovranno assistere all’ennesimo e clamoroso colpo di scena che vedrà coinvolti Alonso e Curro. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!

A partire dagli eventi musicali e sportivi, passando per i notiziari, fino ad arrivare ai reality show e ai cartoni animati, sono moltissimi i programmi tra cui è possibile scegliere ogniqualvolta decidiamo di accendere il televisore. Tra questi non si possono non citare le soap che sono puntualmente in grado di catturare l’affetto e l’interesse del pubblico.

Ne è un chiaro esempio il successo de La Promessa, che ormai da un po’ di tempo a questo parte è diventato un appuntamento fisso per moltissimi telespettatori. Quest’ultimi curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende e gli intrighi che vedono coinvolti i vari personaggi.

Anticipazioni spagnole de La Promessa, gesto shock di Alonso, c’entra Curro: fan di stucco

A partire dalla tormentata storia d’amore tra Jana e Manuel fino ad arrivare ai vari intrecci di segreti e sete di vendetta, sono tanti gli elementi narrativi che contribuiscono al successo di questa serie televisiva. Moltissimi, d’altronde, sono i colpi di scena a cui il pubblico ha assistito nel corso dei vari episodi. Se tutto questo non bastasse, sembra non essere ancora finita qui.

Stando alle anticipazioni spagnole de La Promessa, sembra che Alonso temerà che qualcuno possa tentare alla vita di Curro. Quest’ultimo è stato vittima di un agguato architettato da Lorenzo e Cruz. La donna vuole eliminare il giovane prima che possa crearle dei problemi. Curro, però, sopravvive, mandando nel panico la marchesa e il cognato, i quali saranno spaventati dal fatto che Alonso non creda alla storia dell’incidente. Anzi, l’uomo sarà sempre più convinto che qualcuno voglia uccidere Curro e per questo motivo deciderà di indagare assieme a Romulo.

Ma non solo, Alonso prenderà la drastica decisione di isolare Curro. In questo modo potrà controllarlo ed evitare che qualcuno possa fargli del male. Il giovane non sarà molto felice di questa decisione, ma potrà quantomeno contare sul supporto di Jana. Proprio la dolce cameriera sarà sempre più vicina ad Abel, mandando nello sconforto Manuel. Come si evolverà la storia tra Manuel e Jana? Ma soprattutto, Alonso scoprirà la verità sul piano ordito da Cruz e Lorenzo ai danni di Curro? Non ci resta che attendere le prossime puntate de La Promessa per scoprirlo!