Fedez, dedica dolcissima per una donna speciale: “Ti amo”

Finalmente il rapper milanese Fedez esce allo scoperto e confessa il suo amore per un’altra donna. Vediamo chi è.

Classe 1989, il rapper milanese Fedez – Federico Lucia all’anagrafe – ha deciso di uscire allo scoperto. Il giovane ha rivelato il suo amore per un’altra donna.

Sono mesi che tutti ci chiediamo come mai tra l’imprenditrice Chiara Ferragni e il rapper Fedez sia finita. È stato tutto improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Lo scorso anno Fedez era stato molto male a causa di seri problemi di salute e Chiara gli era stata sempre vicino. A dicembre, d’altro canto, Fedez aveva difeso a spada tratta la moglie dopo le accuse per la storia del panettone Balocco.

Sembravano uniti più che mai. Poi, all’improvviso, le voci di un allontanamento di Fedez da casa. Voci che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Chiara Ferragni di qualche settimana fa a Che Tempo che Fa. La bella influencer, tuttavia, aveva minimizzato sostenendo che si trattasse solo di una banale crisi, che non era la prima e che tutto si sarebbe risolto. Ma forse le cose non stanno proprio così.

Fedez è innamorato di un’altra: ecco chi è

Fedez ama un’altra. A rivelarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram in cui ha scritto espressamente “ti amo” e ha pubblicato l’immagine di lui assieme a questa misteriosa donna. Vediamo tutto nei dettagli.

Sono giorni che circola la voce di un tradimento. Secondo alcuni il rapper avrebbe tradito la moglie con l’ex gieffina Paola Di Benedetto che, tra l’altro, era anche un’amica di Chiara Ferragni. L’influencer Elisa De Panicis, invece, ha rivelato di aver visto Fedez alla settimana della moda di Parigi mentre baciava una ragazza. Tutte queste voci, per il momento, non sono state confermate. Fedez nelle ultime ore, però, ha rivelato chi è la donna che ama.

La sua dolcissima nonna. Fedez ama alla follia sua nonna e in occasione del suo 93esimo compleanno ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme. Fedez non ha mai nascosto di essere legatissimo alla famiglia e, anche in questi mesi di crisi con la moglie, sta cercando di passare più tempo possibile con i due figli Leone e Vittoria. Quest’ultima ha compiuto 3 anni proprio la settimana scorsa e Fedez era presente alla festa.

Non si può negare, però, che i rapporti con Chiara Ferragni non siano buoni. A quanto pare il rapper avrebbe diffidato l’influencer per impedirle di continuare a pubblicare sui social foto dei figli. Voci bene informate sostengono che Fedez vorrebbe ottenere l’affidamento dei due bambini. Del resto Chiara Ferragni avrebbe diffidato Fedez per impedirgli di andare in tv a raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della loro storia.