Carolina di Monaco furiosa, ciò che le ha fatto Charlene è inaccettabile

Carolina di Monaco ha dovuto ingoiare un brutto rospo: tutto per colpa della cognata Charlene che ha avuto un comportamento inaccettabile.

In questo periodo il Principato di Monaco è scosso da un profondissimo scandalo che ha minato alla base la credibilità della monarchia della piccolissima Città – Stato. L’ex contabile del Principato, licenziato in tronco da Alberto, ha infatti deciso di rivelare alla stampa informazioni riservatissime in merito alla disastrosa gestione economica delle risorse pubbliche.

Secondo le dichiarazioni di Claude Palmero, che per oltre vent’anni ha curato gli interessi economici e finanziari della Famiglia Reale di Monaco, il denaro pubblico verrebbe sperperato dalla Famiglia Reale e in particolare dalla Principessa Charlene, la quale avrebbe speso ogni anno, per gli ultimi dieci anni, cifre molto superiori al milione e mezzo di Euro che il Principato mette ogni anno a sua disposizione per coprire le spese personali.

In grado di spendere cifre folli per l’acquisto di abiti, gioielli e case, pare che Charlene chiedesse anche continuamente denaro contante per pagare spese poco lecite, come gli stipendi in nero di alcuni dipendenti che, tra le altre cose, pare fossero anche immigrati irregolari.

Tensione alle stelle tra Charlene e Carolina

Essendo le due donne più importanti del Principato è perfettamente normale che tra Charlene e Carolina ci fosse una profonda rivalità, acuita anche dal fatto che Charlene ha assunto il diritto di usare il titolo di Sua Altezza Reale, diritto che di nascita Carolina non possiede (e anche lei ha dovuto acquisirlo tramite il matrimonio miseramente fallito con Hannover).

Pare che fosse dovuta proprio a queste tensioni la prolungata assenza di Charlene dall’evento mondano più importante del Principato, ovvero il Ballo della Rosa che ogni anno viene organizzato da Carolina per onorare la memoria della madre Grace Kelly. Il Ballo è infatti un evento che raccoglie denaro per il fondo che prende il nome dalla Principessa Grace e che si occupa di attività di beneficenza.

Quest’anno Charlene si è presentata al Ballo. Si può solo immaginare quanto Carolina fosse furiosa per la sua presenza ma la verità è che con ogni probabilità Charlene è stata costretta dal marito. Alberto ha infatti il compito di presentare un fronte familiare compatto e sereno, almeno a favore di telecamera. Come riporta il settimanale Nuovo l’operazione è riuscita solo in parte. Tutti i lustrini indossati dalle signore in occasione della festa (che era a tema Anni ’80) non hanno davvero abbagliato la stampa, che è perfettamente consapevole del fatto che si tratta soltanto di una recita che il saggio Alberto ha imposto di mettere in piedi.