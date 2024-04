Lite Michele Bravi – Anna Pettinelli: il cantante non ci sta, così zittisce l’insegnante di Amici

Lite Michele Bravi – Anna Pettinelli: il cantante zittisce l’insegnante di Amici dopo quello che è successo.

Sabato 30 marzo è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del Serale di Amici 23. Come al solito non sono mancate le discussioni legate alle esibizioni degli allievi e in questo caso ad esporsi di più è stato uno dei giudici, Michele Bravi che, con le sue parole (seppure molto diplomatiche) ha bacchettato l’insegnante Anna Pettinelli.

La puntata è infatti partita con un guanto di sfida fra Martina e Mida, annullato da parte dei giudici perché ritenuto non equo. Infatti, Mida avrebbe dovuto esibirsi senza l’uso dell’autotune ma semplicemente con la sua voce. Dopo l’annullamento della prova, la Pettinelli è stata invitata da Maria a scegliere un nuovo allievo da far esibire. La sua scelta è ricaduta comunque su Martina che ha cantato Imagine di John Lennon, questa volta contro Nicholas che ha ballato un pezzo hip hop su un brano di Salmo.

Lite Michele Bravi – Anna Pettinelli: il cantante bacchetta Anna Pettinelli

Martina ha iniziato a cantare il brano Imagine a cappella, emozionando il pubblico anche con il ritornello quando è partita anche la base strumentale. L’interpretazione è stata da grandi applausi e Martina ha portato il punto a casa senza troppa difficoltà. Proprio per questo Michele Bravi ha voluto “zittire” Anna Pettinelli.

Chiamato a dare la sua valutazione e a scegliere a chi dare il punto, Michele Bravi ha dichiarato: “Maria, abbiamo iniziato con la polemica e continuo anche io con la polemica”, riferendosi ad Anna Pettinelli ha fatto questo discorso “Hai fatto i complimenti perché ha cominciato a cappella ed è giusto farglieli. È così brava che quasi non ha bisogno della parte strumentale che l’accompagna, non ha nemmeno bisogno, per sottolineare il suo talento, di screditare quello degli altri”.

Michele si riferiva proprio al fatto che Anna Pettinelli avrebbe fatto esibire Mida senza l’autotune, e l’allievo avrebbe quasi certamente fatto una brutta figura. Anna Pettinelli ha replicato: “Non è così. È mettere tutti nelle stesse condizioni”. Ma c’è stato poco da fare, il pubblico sovrastava le parole dell’insegnante con applausi per il giudice Michele Bravi, segno che appoggiava abbondantemente ciò che aveva detto. Fra l’altro Mida è uno degli allievi più amati di questa edizione e anche durante il corso del programma, esibendosi senza autotune, le cose non erano andate proprio bene per lui.