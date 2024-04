Alessia Marcuzzi, l’outfit sfoggiato per Pasqua è da sogno: quanto costa la sua mini bag, cifra da urlo

Tra le conduttrici più amate, Alessia Marcuzzi ha ammaliato il popolo del web con l’outfit sfoggiato per Pasqua.

Molto seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, sono in molti a chiedersi quanto costi la mini bag. Svelata la cifra che, forse, non vi aspettate.

Strumento di comunicazione ormai presente in quasi tutte le abitazioni, la TV è molto apprezzata sia dagli adulti che dai bambini. Estremamente facile da utilizzare, basta premere su un pulsante del telecomando per accedere al canale di proprio gradimento e guardare un programma affine ai propri interessi personali. A partire dai telegiornali fino ad arrivare ai reality show, d’altronde, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Allo stesso modo sono tanti i volti noti del piccolo schermo che entrano, puntualmente e virtualmente, nelle nostre case per tenerci compagnia. Alcuni sono riusciti ad entrare dritto al cuore del pubblico a casa, che non perde occasione per dimostrare il proprio sostegno e affetto. Ne è un chiaro esempio Alessia Marcuzzi che è una delle conduttrici più amate e apprezzate.

Alessia Marcuzzi, l’outfit sfoggiato per Pasqua è da sogno, quanto costa la sua mini bag

Un successo che si riflette anche nel mondo social dove Alessia Marcuzzi vanta davvero tantissimi follower. Proprio attraverso il suo account Instagram la conduttrice ha condiviso alcuni scatti e video del giorno di Pasqua, trascorso a Londra assieme ai suoi figli Tommaso e Mia.

Presenti anche Francesco Facchinetti, con la moglie e i figli. Ma non solo, c’era anche Katia Follesa assieme alla figlia Agata. Immagini che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan, i quali non hanno potuto fare a meno di restare ammaliati dall’outfit sfoggiato dalla presentatrice. In particolare a destare molto interesse è stata la sua mini bag a tracolla. Pratica e funzionale, è in grado di dare un tocco in più al look e conquistare l’interesse del pubblico femminile. Ma quanto costa? Ebbene, dovete sapere che si tratta di una borsa del brand Marks&Angels, che realizza borse e accessori disegnati e prodotti dalla stessa Alessia Marcuzzi.

Entrando nei dettagli si tratta della Mini Tony New Bluefairy che, come si legge sul sito dell’azienda: “Realizzata in pelle martellata è perfetta anche da portare a mano, grazie ai manici in pelle”. Bella da vedere e pratica da indossare, grazie anche alla tracolla in pelle regolabile e amovibile, questa mini bag è venduta per un prezzo pari a 239 euro.