Pulizia del forno, meglio evitare prodotti chimici: con questo grassatore fai da te

La pulizia del forno può essere impegnativa ma non c’è bisogno di usare prodotti chimici: crea un potente sgrassatore fai da te.

Il forno è sicuramente uno degli elettrodomestici che si sporcano di più e, allo stesso tempo, uno dei più difficili da pulire. Il problema principale consiste nel fatto che con il calore i residui di cibo si incrostano e diventano molto difficili da rimuovere.

Fortunatamente in commercio esistono molti prodotti per la pulizia del forno ma purtroppo si tratta di prodotti molto aggressivi e spesso dall’odore sgradevole. Per queste loro caratteristiche spesso molte persone preferiscono non utilizzarli, soprattutto perché temono che i residui di prodotto che rimangono nel forno potrebbero generare vapori dannosi in virtù del calore che il forno genererà una volta acceso.

La soluzione in questi casi è ricorrere all’azione detergente di ingredienti naturali che abbiamo sempre in casa, combinandola a prodotti chimici meno aggressivi.

La ricetta del migliore sgrassatore per forno fai da te

Il detersivo per piatti è uno dei detergenti meno aggressivi e dall’odore meno sgradevole: si tratta infatti di un prodotto formulato per entrare a contatto con oggetti di uso quotidiano ma che soprattutto entrano necessariamente a contatto con la bocca. Se i detergenti per piatti risultassero tossici, ingerire eventuali residui potrebbe essere pericoloso, quindi sono formulati in modo da essere perfettamente sicuri per la salute.

Per questo motivo il sapone per piatti è la base ideale da cui partire per realizzare uno sgrassatore per forno potente ma completamente sicuro e atossico. Per prepararlo sono necessari:

30 ml di succo concentrato di limone (quello che si vende in bottigliette al supermercato)

(quello che si vende in bottigliette al supermercato) 1 bicchiere di aceto bianco

1/2 bicchiere di detersivo per piatti

1 bicchiere d’acqua.

Gli ingredienti andranno accuratamente mescolati in una ciotola con una spatola di silicone. Non è consigliabile utilizzare una forchetta o una frusta da cucina perché questo comporterebbe la formazione di molta schiuma e renderebbe meno efficace il prodotto finale.

L’ideale è partire dal detersivo, aggiungere a filo l’aceto e il limone e soltanto alla fine versare l’acqua per diluire il composto. Lo sgrassatore a questo punto sarà pronto ma andrà trasferito in un flacone dotato di impugnatura spray.

Spruzzando il prodotto su tutta la superficie del forno, infatti, sarà molto più facile distribuirlo in maniera uniforme. Se lo sporco è particolarmente incrostato basterà lasciare agire il prodotto in maniera che lo ammorbidisca e strofinare con una spugna soltanto quando sarà più facile rimuovere i residui di cibo. A questo punto basterà soltanto risciacquare accuratamente.