Sonia Bruganelli, arriva la “denuncia” prima de L’Isola dei Famosi: cosa sta succedendo

Arriva la “denuncia” di Sonia Bruganelli a pochi giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi 2024. Cosa è successo all’opinionista?

Sui social network fa scalpore una storia pubblicata dall’ex moglie di Paolo Bonolis che ha lamentato un qualcosa di irregolare.

Nata il 20 febbraio del 1974 a Roma, Sonia da vent’anni fa parte del mondo dello spettacolo. Solo negli ultimi si è imposta anche all’attenzione del pubblico apparendo in prima linea in diversi interessanti programmi. Dal 2005 è alla guida di SDL, azienda di scouting che si occupa di molte trasmissioni importanti tra cui per esempio Avanti un Altro e Ciao Darwin.

Nata come modella già negli anni novanta lascia quel ruolo per diventare imprenditrice, lanciando il brand di abbigliamento Adele Virgy. Questo ha la curiosa caratteristica di lanciare delle linee ispirate ai disegni dei suoi figli. La prima apparizione davanti alle telecamere la vive col programma I libri di Sonia sulla rivoluzionaria tv web, SDL Tv, che lancia lei stessa.

Dal 2021 arriva una travolgente ondata di notorietà grazie alla sua partecipazione come opinionista in una delle trasmissioni più seguite del panorama italiano, il Grande Fratello Vip. Donna di grande personalità oggi fa parlare di sé per una “denuncia” arrivata attraverso Instagram.

La “denuncia” di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha voluto lanciare una “denuncia” sui social network, sottolineando un episodio che sicuramente non le ha fatto piacere. Al centro della contesa c’è proprio Instagram.

Attraverso uno screenshot pubblicato sulle storie l’opinionista ci ha tenuto a sottolineare che il profilo @soniabrugi____ non le appartiene. Questo è stato creato infatti da qualcuno che vuole sfruttare il suo nome per accaparrarsi follower. Senza giri di parole ha scritto in sovrimpressione “Per me la potete anche seguire, ma…. non sono io”.

Come sempre ha usato un po’ di sarcasmo per sottolineare un episodio che non le ha fatto di certo piacere. Nell’epoca del web però, purtroppo, vediamo sempre più persone utilizzare il nome di altre, in maniera illecita, per ottenere un po’ di riconoscibilità.

In questo caso però chi ha aperto il profilo dovrebbe stare molto attento, perché una pagina così, senza la dicitura fanpage, può risultare proprio come un’appropriazione indebita dell’identità altrui. Difficile pensare che Sonia perda tempo a rivolgersi a un avvocato, tanto più per un profilo con appena 5 follower. Ma attenzione perché se questo dovesse crescere potrebbe anche pensare di agire per vie legali.