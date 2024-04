Rimborso abbonamento trasporto: come inserire la spesa nel 730 per più figli

I genitori possono chiedere il rimborso per le spese di abbonamento al trasporto pubblico dei figli nel modello 730.

La dichiarazione dei redditi serve per ottenere le detrazioni spettanti per alcune spese. Vi rientrano anche i costi sostenuti per l’abbonamento al trasporto pubblico. Vediamo come inserirli nel modello 730/2024 se si hanno più figli a carico.

Il modello 730 serve ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per dichiarare i propri redditi. Il vantaggio per il contribuente è di non dover eseguire calcoli affidandosi al sistema dell’Agenzia delle Entrate. In più potrà ottenere un rimborso dell’imposta direttamente in busta paga o nella rata della pensione dal primo o secondo mese successivo a quello di presentazione del modello 730. L’AdE mette a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata per semplificare l’invio (si prevedono dei cambiamenti per il modello 730 2024) in cui sono già presenti tutti i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente dovrà solo verificare le informazioni, modificarle o completarle prima di procedere con l’inoltro. In dichiarazione vanno inserite tutte le spese sostenute per le quali spettano le detrazioni. Parliamo delle spese sanitarie, veterinarie, dei Bonus edilizi, delle spese di iscrizione a corsi di musica e delle spese sportive. Vi rientrano anche le spese di abbonamento al trasporto pubblico?

Come scaricare le spese del trasporto pubblico

Poniamo il caso preso in considerazione dall’AdE, un contribuente con due figli a carico che ha acquistato per ognuno di loro abbonamenti annuali al trasporto pubblico. Le spese sostenute nel 2023 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici si possono portare in detrazione nel modello 730/2024. Il tetto massimo di spesa è di 250 euro con detrazione del 19%. Significa recuperare al massimo 47,50 euro. I massimali non cambiano pur avendo più figli.

Il contribuente può richiedere il rimborso sia per sé stesso che per i familiari a carico (reddito entro 2.840,51 euro o 4 mila euro se under 24). La detrazione può essere richiesta anche avendo approfittato del Bonus Trasporti mentre non verrà concessa se in busta paga risulta la voce “Rimborso spese trasporti”. Le spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico dovranno essere indicare nel Quadro E all’interno dei righi da E8 a E10 “Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.

Autobus, metropolitane, treni, ogni mezzo permette l’accesso alla detrazione del 19% a condizione che si sia sottoscritto un abbonamento settimanale, mensile o annuale. I titoli di viaggio con durata oraria sono esclusi dell’agevolazione così come le carte di trasporto integrate che includono anche l’ingresso a musei e spettacoli.