Can Yaman insieme a Bova e Argentero: ma tra loro c’è una cosa che li divide in modo molto netto

Can Yaman si è ritratto assieme ad altri due belli del cinema italiano, ma lui non ha nulla in comune con gli altri sex symbol.

Can Yaman è diventato molto noto in Italia, grazie alle soap turche. Il bellissimo attore, che viene dalla Turchia, ha fatto una vera fortuna nel nostro Paese, tanto che è molto richiesto in questi ultimi tempi. Il sex symbol, che fa impazzire molte donne sia nella sua patria che nel BelPaese, ha già lavorato in due serie televisive e ora si sta preparando per le riprese di Sandokan, la Tigre della Malesia.

Per la prima volta Yaman sarà il protagonista di una serie televisiva italiana, che sarà girata in Calabria. L’attore si è mostrato recentemente con altri due “boni” del cinema, ovvero Raoul Bova e Luca Argentero, tuttavia, non ci saranno nella versione televisiva del celebre romanzo di Alexandre Dumas. La fotografia però ha attirato la curiosità delle fan, che sono rimaste ammaliate dalla bellezza degli attori.

Can Yaman con Bova e Argentero: tutti belli, ma non hanno niente in comune

Can Yaman ha svelato alle fan che si trova in buoni rapporti con l’altro bello del cinema, Luca Argentero. L’attore turco si è mostrato in una foto prima con lui e poi con Raoul Bova. Le fan sono rimaste colpite dalla bellezza dei tre attori, che attualmente sono tra i più belli del cinema italiano. L’attore a NuovoTv però ha svelato che non ha nulla in comune con gli altri bellissimi della televisione per un motivo.

L’attore turco ha rivelato che lui è l’unico a non avere una famiglia, a differenza degli altri divi del cinema. Yaman ha detto che è difficile trovare una donna che sappia gestire il suo successo. Un problema comune a molte persone dello spettacolo del resto, malgrado molti di loro si siano fatti una famiglia, tra cui appunto Luca Argentero e Raoul Bova. L’attore ha svelato anche che non è semplice gestire il successo e che è faticoso: “si devono fare tantissimi sacrifici”, ha rivelato alla rivista.

“Tante volte le mie relazioni sono finite perché c’erano persone accanto a me ad essere infastidite dalla mia fama”, svela Yaman. Poi si è parlato della sua relazione con Diletta Leotta, interrotta a un passo dalle nozze. Lui ha accusato i gossip sulle speculazioni di una relazione finta, senza aggiungere altro.