Cosa fare la mattina appena svegli: il medico dice che è fondamentale per trascorrere un’ottima giornata

Qual è la prima cosa che fai la mattina appena sveglio? Ebbene c’è una cosa fondamentale che non dovresti mai evitare.

Ogni mattina, quando ci svegliamo, abbiamo l’opportunità di iniziare la giornata nel modo migliore possibile. Ma cosa dovremmo fare subito dopo esserci alzati dal letto? Secondo il consiglio di un medico di famiglia, c’è una cosa specifica che dovremmo fare entro un’ora dal risveglio per raccogliere tutti i benefici per la salute e aiutarci a vivere più a lungo.

Parlando in esclusiva con Express.co.uk, la dottoressa Deborah Lee, della farmacia online Dr Fox, ha sottolineato l’importanza di fare un’azione specifica prima di qualsiasi altra. Questa semplice azione può portare a una serie di benefici per la salute, contribuendo a mantenere il nostro orologio biologico naturale, favorire il sonno e persino ridurre il rischio di malattie come l’Alzheimer. Di cosa si tratta? Andiamolo a scoprire!

Se la mattina fai questo avrai una bella giornata

La luce solare del mattino è meno intensa rispetto a quella del resto della giornata, rendendola più sicura per la nostra pelle e i nostri occhi. Ecco perché esporsi alla luce solare naturale entro un’ora dal risveglio può significativamente influenzare i nostri ritmi circadiani, i quali regolano una serie di processi metabolici e fisiologici del nostro corpo. Ebbene si, l’azione che dovresti fare ogni mattina è esporti alla luce del sole!

Secondo il dottor Lee, i nostri ritmi circadiani sono governati da un gruppo specializzato di cellule chiamato nucleo soprachiasmatico (SCN), situato nell’ipotalamo, dietro agli occhi, alla base del cervello. Questo nucleo agisce come il principale pacemaker centrale del nostro corpo, comunicando con gli orologi cellulari di tutte le altre cellule e tessuti.

Mantenere questi ritmi circadiani regolari è fondamentale per il funzionamento ottimale del nostro corpo. Quando dormiamo, il nostro corpo è attivo in una serie di processi vitali: il cervello si concentra sulle funzioni cognitive e sulla creazione di ricordi, vengono prodotti ormoni essenziali come quello della crescita e il cortisolo, il corpo ripara e ripulisce le cellule danneggiate e le riserve di energia vengono ricostituite.

Non ottenere abbastanza luce solare può influenzare negativamente questi processi, influenzando il nostro umore e peggiorando i sintomi come il disturbo affettivo stagionale (SAD). Inoltre, la privazione del sonno e l’insonnia possono portare a un aumento del rischio di malattie croniche e di morte prematura. Per coloro che non possono uscire al mattino, esistono alternative come l’utilizzo di una lightbox o una sveglia all’alba, che possono offrire una soluzione ragionevole per ottenere gli stessi benefici per la salute.

In conclusione, la routine mattutina consigliata da un medico per una vita più sana e più lunga consiste nell’esporre la pelle alla luce solare naturale entro un’ora dal risveglio. Questo semplice gesto può fare la differenza nella nostra salute generale e nel nostro benessere a lungo termine, contribuendo a mantenere i nostri ritmi circadiani in equilibrio e migliorando la qualità del sonno, oltre a ridurre il rischio di malattie croniche.