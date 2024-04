Guarda (bene) la tua lingua allo specchio: c’è un segnale che non dovresti sottovalutare

In questo articolo parliamo di lingua. Se la osservi bene allo specchio, potresti notare un sintomo che non dovresti ignorare. Di cosa si tratta



La lingua è un organo molto importante del nostro corpo. Essa, infatti, ha una funzione di tipo tattile e consente di sentire i sapori delle varie cose che mangiamo.

La lingua ha un ruolo cruciale nel masticare e nel deglutire, ed è fondamentale anche e soprattutto per potersi esprimere attraverso il linguaggio. Se ci riflettiamo bene, il nostro corpo è davvero meraviglioso, ogni sua parte è importante e ha un ruolo che è fondamentale, anche se spesso non ci pensiamo. Ecco perché ogni parte del corpo deve essere preservata a dovere, in modo da non incappare in problemi di varia natura.

C’è una cosa che forse non tutti sanno, ed è che se osserviamo con grande attenzione la nostra lingua allo specchio, potremmo scorgere un dettaglio che è più significativo di quanto possiamo immaginare. Se dovesse essere presente, infatti, è importante non ignorarlo e sottoporsi a un controllo medico. Scopriamo, dunque, di che cosa si tratta con più precisione.

Lingua, se noti questo segnale, non fare l’errore di ignorarlo

C’è un fenomeno che si verifica sulla lingua e che se scovato, non deve essere ignorato, perché potrebbe indicare un problema di salute.

Nello specifico, stiamo parlando della lingua spaccata. Quando questa condizione ha luogo, si possono notare dei tagli e delle fessurazioni, che possono essere profonde o meno, sulla parte anteriore o ai margini della lingua. A volte, questi tagli indicano dei traumi, oppure infezioni, malattie autoimmuni, neurologiche, allergie, terapie con farmaci ecc. In base al tipo di causa, si verificano dei sintomi, tra cui dolore, alitosi, gusto alterato, bruciore e molto altro ancora.

Per eseguire una diagnosi, dato che le cause della lingua spaccata possono essere tante, si devono effettuare una serie di visite. Ad esempio, è bene fare un’ispezione del cavo orale e l’anamnesi del paziente. Nel caso in cui la causa non sia subito chiara, si possono eseguire altri esami tra cui, analisi del sangue: emocromo, glicemia, azotemia, transaminasi, screening tiroideo, dosaggio vitamina B12 e molto altro ancora. È sempre bene, nel caso in cui si dovessero notare problemi di questo tipo, non ignorare e sottoporsi a un controllo da uno specialista, quantomeno per scongiurare qualunque complicazione.