Endless Love anticipazioni dall’ 8 al 13 aprile, Kemal deve andare via: ecco la sua nuova dimora

Anticipazioni Endless Love dall’8 al 13 aprile: Kemal costretto a lasciare la sua abitazione

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Endless Love. Le anticipazioni della soap opera ci fanno sapere che negli episodi che vanno dall’8 al 13 aprile ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole.

La trama della serie televisiva sembra aver conquistato tutti. Infatti, dopo alcune polemiche iniziali dove i fan di Terra Amara hanno lamentato la cancellazione della serie, ecco che in tanti hanno cambiato idea.

A confermarlo non solo gli ascolti che stanno premiando a pieno ma anche la curiosità sui protagonisti da parte dei telespettatori. Ma cosa ci attende nei prossimi appuntamenti? Nel dettaglio gli spoiler ci fanno sapere che Kemal riuscirà ad avere la meglio per l’acquisizione della villa che lo vedeva contrapposto a Emir. Ozan invece continuerà a corteggiare Zeynep e Kemal vorrà cercare di fare il possibile per tenerli separati. Ma andiamo a vedere insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Endless Love: Kemal va via di casa, Ozan corteggia Zeynep

Nei prossimi episodi di Endless Love in onda dall’8 al 13 aprile largo spazio a Osu. Salih, intanto, scoprirà che Ozan sta corteggiando Zeynep con insistenza ma l’uomo è convinto che il ragazzo sia interessato solo ai soldi e cercherà ogni modo per allontanarli. Kemal lo stesso parlerà con Nhian e la inviterà a tenere lontana Ozan da Zeynep. Ma non è tutto perché il vero colpo di scena accadrà a fine settimana. Gli spoiler ci fanno sapere che la proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal si rivelerà essere una amica di infanzia di Leyla.

E per tale ragione la donna finirà per accettare la proposta per la casa che le è stata fatta dall’ingegnere e di conseguenza Kemal finirà per coronare il suo grande sogno, trasferendosi nella villa. Nell’attesa di scoprire altre anticipazioni come detto in precedenza possiamo confermare che la serie televisiva procede con grande successo. Il verdetto auditel continua ad essere positivo e per ora non è escluso che Mediaset possa decidere di trasmettere Endless Love anche in prime time, come è successo con Terra Amara. I prossimi avvincenti episodi saranno decisivi anche per le strategie dei prossimi palinsesti Mediaset che ritiene le soap opera un punto di forza innegabile.