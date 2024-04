Questa è la figlia di una famosa e discussa ex vippona ma non le assomiglia affatto: totalmente diverse

Ex concorrente del “Grande Fratello VIP” mostra le fotografie della figlia sui social, ma non le assomiglia affatto.

Recentemente, un’ex concorrente del reality show “Grande Fratello VIP” ha pubblicato alcune fotografie della figlia in occasione della ricorrenza del suo compleanno. Tuttavia, le foto, pubblicate sul profilo Instagram, hanno stupito tutti poiché non si notano particolari somiglianze con il genitore.

Il personaggio famoso in questione ha preso parte alla terza edizione della nota trasmissione, andata in onda su Canale 5 in prima serata da settembre a dicembre 2018. È stata la terza stagione condotta da Ilary Blasi e da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista in studio.

L’ex “vippona” del “Grande Fratello VIP” in questione è Daniela Del Secco d’Aragona, conosciuta al pubblico televisivo come Marchesa d’Aragona. Molti si ricordano di lei quando ha partecipato come ospite all’edizione del “Grande Fratello VIP” del 2020-2021, confrontandosi e scontrandosi apertamente con la contessa Patrizia De Blanck. La marchesa contestava alla contessa di non avere affatto stile o eleganza. Inoltre, come molti altri, sosteneva che i titoli nobiliari e la natura nobile della De Blanck non venissero confermati da nessuna parte.

Nonostante il titolo nobiliare, la Marchesa d’Aragona è da anni una giornalista che si occupa assiduamente di estetica, di bellezza e di stile. Per diversi anni, ha organizzato diversi spettacoli ed eventi culturali per la città di Milano, negli anni Ottanta. Parallelamente, la marchesa si è dedicata a collaborare con diverse testate giornalistiche, nazionali e locali, occupandosi come sempre di moda e buon gusto. Infine, negli ultimi anni, è diventata anche un noto personaggio pubblico, partecipando come ospite o concorrente a diverse trasmissioni e talent show televisivi.

Ecco la figlia della Marchesa d’Aragona: le due sono molto diverse

La Marchesa d’Aragona si diverte a condividere con i propri follower momenti della propria vita lavorativa e privata. In occasione della ricorrenza del compleanno di sua figlia, la donna ha voluto pubblicare una serie di fotografie su Instagram, accompagnate da una dedica veramente importante e toccante. La figlia Ludovica è nata nel mese di gennaio nella città di Milano, dove ha sempre vissuto la marchesa. Dal momento in cui è nata, Ludovica ha portato amore assoluto e gioia nel vita di sua mamma. Nonostante le belle parole, apprezzate da tutti i follower, molti hanno notato come madre e figlia non si assomiglino quasi per nulla. Sarà forse per il colore diverso dei capelli?

La figlia della Marchesa d’Aragona si chiama Ludovica Leuzzi Del Secco, è nata dal primo matrimonio con Saverio Leuzzi. Ludovica è anche conosciuta con il cognome del marito, ovvero Scarpa Basteri. Ludovica, infatti, si è sposata con un giovane avvocato, Gianalberto, rampollo di una nobile e aristocratica famiglia. Moglie e marito lavorano fianco a fianco nello studio legale di lui. Nell’estate del 2019, hanno dato alla luce il loro primo figlio. La marchesa si è detta fin da subito felicissima per l’occasione e emozionata all’idea di diventare nonna.