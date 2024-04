Sonia Bruganelli torna in tv in veste di opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Quanto sappiamo dell’ex moglie di Paolo Bonolis? Ecco alcune notizie che la riguardano di cui forse non eravate a conoscenza.

Sonia Bruganelli ormai da tempo non è più solo la “moglie di” (o meglio la ex moglie, anche se i rapporti sono ancora ottimi), ma ha intrapreso una carriera televisiva propria. La vedremo infatti nella nuova edizione de l’Isola dei Famosi – la numero diciotto – in veste di opinionista, esattamente come il ruolo che aveva ricoperto ne “Il Grande Fratello Vip“ prima di Cesara Buonamici.

Donna molto forte, a tratti divisiva per il suo modo di presentarsi, Sonia si è imposta nel mondo televisivo prima per il proprio fiuto nello scovare talenti, grazie alla sua casa di produzione, e poi in prima persona.

Quest’anno – dicevamo – la vedremo nelle vesti di opinionista in un’Isola dei Famosi tutta rinnovata: a condurla infatti ci sarà Vladimir Luxuria e accanto alla Bruganelli ci sarà Dario Maltese, giornalista e conduttore tv. L’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova squadra? Per il momento immaginiamo che la presenza di Sonia servirà per creare delle dinamiche interessanti. Conosciamola quindi meglio.

Sonia Bruganelli: tutto su di lei

Sonia Bruganelli ha compiuto da poco 50 anni – è infatti nata a Roma il 20 febbraio 1974 – ed è stata fino a giugno 2023 la moglie di Paolo Bonolis. I due si sono sposati nel 2002, anche se stavano insieme dal 1997 quando Bonolis era già un professionista della tv e lei muoveva i primi passi nel mondo lavorativo (in realtà Sonia aveva cominciato a farsi conoscere giovanissima grazie ai fotoromanzi e come ragazza immagine in discoteca).

Laureata in scienze della comunicazione, nel 2002 è appunto convolata a nozze con Bonolis, dal quale ha avuto tre figli: Silvia – nata nel 2002 con una grave cardiopatia – Davide di quasi 20 anni e Adele, nata nel 2007.

Proprio la malattia della primogenita è stato motivo di grossa sofferenza per lei: “Io la vedevo così piccola con quei tubicini e avevo persino paura a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo” ha dichiarato in un’intervista riportata da Il Messaggero. Ora però Silvia sta bene e – grazie all’amore dei genitori e dei fratelli – affronta ogni giorno la vita con più serenità.

Per quanto riguarda il lavoro, Sonia è diventata imprenditrice fondando dapprima la Adele Virgy, una linea di abbigliamento per bambini ispirata ai disegni dei suoi figli e poi nel 2005 la sua casa di produzione, la SDL 2005, che si occupa tra l’altro dei casting per le trasmissioni dell’ex marito tra cui “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin”. Realizza anche una propria tv, la web tv della casa di produzione, e la rubrica “I libri di Sonia” in cui appunto parla di libri e di scrittori. Dopo tanta fatica dietro le quinte, dal 2021 è diventata opinionista del Grande Fratello Vip, ruolo che ha ricoperto fino al 2023.

A seguito della separazione da Bonolis i due sono sempre stati in ottimi rapporti – anzi, si vocifera che ci sia ancora del tenero – hanno acquistato due appartamenti vicini a Roma in modo da poter svolgere in armonia il compito di genitori. Non è dato sapere quanto siano costati, ma il loro patrimonio è sicuramente consistente, visto che – come riporta il sito Money.it – la coppia avrebbe guadagnato tra i 9 e i 10 milioni di euro.