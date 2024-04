Dormi a pancia in giù? Allora devi fare questo prima possibile, ti cambia la vita

Un buon sonno notturno è fondamentale per una vita diurna equilibrata e felice. Ma basta una piccola abitudine sbagliata per comprometterlo. Ecco l’errore da evitare.

Dormire a pancia in giù non è la posizione migliore per un buon riposo. Anzi, fa (molto) più male che bene al nostro corpo, e per tutta una serie di ragioni.

Diversi specialisti hanno rivelato al sito web Well + Good che questa abitudine, purtroppo ancora molto diffusa, può portare a varie complicazioni alla colonna vertebrale, anche piuttosto gravi. E se proprio non riusciamo a fare a meno di addormentarci assumendo quella postura?

La buona notizia è che anche in questo caso c’è un rimedio per salvare capra e cavoli. Per alleviare la tensione che si crea sulla colonna vertebrale quando dormiamo a pancia in giù, basta procurarsi un certo tipo di cuscini. Vediamo nel dettaglio tutti gli aspetti da tenere in considerazione.

Il cuscino salva-vita per chi dorme a pancia in giù

La prima variabile fondamentale è costituita dalle dimensioni. Le persone che dormono a pancia in giù in genere beneficiano di cuscini più sottili “per prevenire l’affaticamento del collo e mantenere una posizione neutra della colonna vertebrale”, spiega Martin Seeley di Mattress Next Day. L’ideale è un cuscino di sette centimetri (o meno) di spessore.

Importante anche la duttilità. I cuscini in memory foam possono essere l’ideale per chi dorme in questo modo, poiché offrono supporto e comfort adattandosi alla testa e al collo. Senza poi dimenticare il materiale: bisogna optare per cuscini morbidi e imbottiti di lanugine, abbastanza flessibili da consentirci di non aggravare il carico della colonna vertebrale. “Se hai dolore al collo, un cuscino al memory foam è la soluzione migliore”, conclude Shelby Harris di Sleepopolis.

Come accennato, dormire bene significa vivere bene. In particolare, secondo un nuovo studio scientifico che sarà pubblicato il prossimo giugno sul Journal of Affective Disorders, avere più tempo libero nel fine settimana e dormire di più può ridurre il rischio di depressione. A tale conclusione sono giunti alcuni ricercatori della Central South University, in Cina, dopo aver analizzato le abitudini del sonno di quasi 8.000 persone: coloro che dormono un numero maggiore di ore nel fine settimana risultano meno soggetti a sintomi depressivi. E non parliamo di lunghe dormite: bastano due ore in più rispetto alla media del resto della settimana. E sogni d’oro…