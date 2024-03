Soffri di mal di schiena? Occhio a questo brutto errore quando vai a dormire

Se soffri il mal di schiena devi fare tantissima attenzione a quando vai a dormire: un errore che potrebbe costarti caro

La routine quotidiana ci porta ad accumulare tantissima stanchezza nel corso della giornata, e soprattutto alla fine della settimana, tutto si acuisce in maniera molto più ampia. Infatti, quando siamo alla fine della settimana lavorativa, ci rilassiamo e sentiamo di più la stanchezza scaricarsi e spesso ci ritroviamo davvero senza forze, e tutto quello che vorremmo fare è un grande sonno riparatore.

E questa stanchezza inevitabilmente, si riflette anche sul nostro corpo portandoci anche a dolori molto fastidiosi. Oltre al mal di testa che può essere cronico, anche il mal di schiena può essere un effetto molto pesante, generato spesso anche dalla postura scorretta che abbiamo quando lavoriamo, oppure dato dai carichi pesanti. Ma quando andiamo a dormire, rischiamo di peggiorare la nostra situazione e il nostro dolore: ecco a cosa dovete prestare attenzione.

Mal di schiena: attenzione a questo errore a letto

Il mal di schiena può essere senza ombra di dubbio uno dei dolori più fastidiosi che possano capitarci. Può essere del tutto paralizzante, inibendo anche le semplici azioni che generalmente svolgiamo quotidianamente. E la nostra schiena va sicuramente aiutata, cercando di far alleviare quel fastidio che poi possa farci sentire decisamente meglio.

Di fatti, la lombalgia è senza ombra di dubbio uno dei più comuni disturbi, che può essere causato anche dal nostro sonno. Infatti, in molti commettiamo un errore assolutamente diffuso, che non fa altro che aumentare il nostro dolore, anche se in un primo momento non ce ne accorgiamo. Ecco a cosa bisogna fare assolutamente attenzione.

Cosa bisogna evitare?

Quando andiamo a dormire, la postura è un fattore fondamentale. Infatti, dormire nel modo corretto aiuta a scaricare l’ansia e a dormire in modo profondo. Un errore molto comune è dormire sempre sullo stesso lato. Bisognerebbe alternare la posizione per poter scaricare il nostro peso, e la posizione più consigliata è quella fetale, ovvero rannicchiando le ginocchia.

Anche portare un cuscino tra le gambe aiuta a tenere tutto allineato, ovvero bacino, gambe e la colonna vertebrale nella posizione corretta. Una volta fatta l’abitudine, vi renderete conto che il vostro sonno migliorerà sensibilmente, e scoprirete la nuova frontiera del sonno. Ovviamente, il mal di schiena deve essere anche curato con una corretta terapia e la giusta attività fisica, affinché i dolori dati spesso dall’immobilità, possano svanire.