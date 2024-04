Cachet folle per una serata in discoteca: guadagni monstre per la coppia del GF

Al Grande Fratello sono nate delle coppie e una di loro ha richiesto una cifra molto elevata per un’ospitata in discoteca. Scopriamo quanto volevano per ballare con i fan.

A fine marzo, e dopo ben sette mesi, si è conclusa questa edizione del Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5, ha visto la giornalista Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista.

Alfonso Signorini al timone del Gf – screen Medaiset Infinity-ilciriaco.itA trionfare, con il 55% delle preferenze, è stata Perla Vatiero che ha preceduto Beatrice Luzzi, per molti la vincitrice morale di questa edizione. È infatti intorno all’attrice che si sono svolte diverse dinamiche e la maggior parte delle puntate.

La convivenza forzata, come successo nelle precedenti edizioni del Grande Fratello, ha fatto nascere anche delle coppie. Negli anni abbiamo visto sbocciare, sotto le telecamere, la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli e quella di Cecilia Rodrigrez con Ignazio Moser, solo per citarne alcune. Quest’anno si sono instaurati dei legami tra i concorrenti, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e altri invece sconosciuti. Alfonso Signorini ha puntato tutto sul triangolo amoroso che si era creato a Tempation Island trasferendolo al Grande Fratello.

Una coppia del Gf chiede una cifra elevata per un’ospitata in discoteca

Perla infatti aveva partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia in qualità di fidanzata di Mirko Brunetti. L’uomo però nel villaggio dei ragazzi, è stato tentato da Greta Rossetti e aveva deciso di lasciare la trasmissione con lei e lasciare la donna con cui conviveva da 5 anni. Al Grande Fratello sono così entrati nella casa tutti e tre i protagonisti di Temptation, con MIrko che è tornato sui suoi passi e ha chiesto una seconda opportunità a Perla.

Ma non è l’unica coppia nata in questa edizione. La tentatrice Greta ha trovato in Sergio D’Ottavi un punto di riferimento, pronto a farle superare le sue paure. Mentre Letizia si è ritrovata in Paolo. Ha invece fatto molto discutere la decisione di Anita di lasciare il suo fidanzato Edo per Alessio Falsone. in tanti non credono nella veridicità della loro storia scoppiata in casa in pochi giorni.

Una di queste coppie, secondo l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Manza, avrebbe chiesto ben 10 mila per un’ospitata all’interno di una discoteca. Una cifra esagerata se si considera che ormai i personaggi del Grande Fratello non vanno più di moda nei locali dove gli adolescenti cercano i loro idoli trapper e i dj che li fanno ballare. Come spiegato da Manza in una storia sul suo profilo instagram: “Questa coppia se farà due serate, sono pure troppe“.