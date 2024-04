Amici 2024, Gaia come Giulia Stabile: crollo in sala prove, il motivo accomuna le ballerine

Amici 2024, momento intenso tra Gaia e Giulia Stabile: crollo in sala prove, il dettaglio accomuna le ballerine, ecco cos’è successo.

Anche quest’anno l’edizione di Amici sta regalando emozioni e colpi di scena al pubblico. Oltre al talento degli allievi e ai classici scontri tra gli insegnanti, infatti, nel programma ci sono anche molti momenti intensi e carichi di emotività che riguardano le vite private dei giovani concorrenti.

Ora che si è giunti alla fase del serale, poi, il cerchio si stringe sempre di più e i pochi allievi rimasti stanno vivendo emozioni sempre più forti. C’è la paura di uscire, la tensione per le prove da affrontare e per i tanto temuti guanti di sfida, ma anche l’adrenalina per il fatto di stare su un palco tanto importante e doversi sottoporre al giudizio di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

Nelle prime puntate sono stati eliminati Ayle, Kumo, Nicholas e Giovanni, e ora il programma entra sempre più nel vivo e la tensione aumenta giorno dopo giorno. Oltre alla gara, infatti, per i ragazzi sono in gioco anche i sentimenti e le emozioni. Basti pensare alle tante coppie nate in casetta, ma anche alle amicizie, alle liti e alle difficoltà dovute alla convivenza, che pure sono prove da affrontare per loro.

Nelle ultime ore, ad esempio, Gaia ha avuto un vero e proprio crollo in sala prove e si è confidata con la professionista ed ex allieva Giulia Stabile. le due ballerine, infatti, sono accomunate da un ‘dettaglio’ e il loro momento di condivisione è stato molto intenso. Siete curiosi di sapere cosa è successo e cosa si sono dette?

Amici 2024, crollo in sala prove per Gaia: momento intenso con Giulia Stabile, le due ballerine accomunate da un ‘dettaglio’

Nelle ultime ore nella sala prove della scuola di Amici c’è stato un momento di confronto e condivisione tra Gaia De Martino e Giulia Stabile. Le due ballerine, rispettivamente allieva e professionista del programma, si sono confidate parlando del percorso all’interno della scuola e anche della loro vita privata.

Gaia ha cominciato dicendo che non si sarebbe mai aspettata di arrivare fino a questo punto del programma e poi ha tirato fuori le sue ansie e le sue paure, che sono aumentate da quando è uscito Nicholas, uno dei suoi punti di riferimento: “Ti capisco, quando è uscito Samuele per me è stato lo stesso”, le ha risposto Giulia, “Però ne puoi approfittare per conoscerti di più e dedicare più tempo a te”, ha aggiunto.

Poi Gaia ha parlato anche del rapporto con Mida, con cui si è lasciata da alcuni giorni: “Da quando non sto più con lui è cambiato qualcosa. Parliamo come se niente fosse, ma se mi fermo a pensare mi chiedo come sia possibile”. Anche su questo Giulia ha potuto darle un consiglio, perché anche lei quando era nel programma ha avuto una storia d’amore con un cantante, Sangiovanni.

I due sono stati insieme per tutto il percorso nella scuola, ad eccezione di un breve periodo in cui si erano allontanati, e si sono poi lasciati definitivamente circa 2 anni dopo: “Anche io quando ero allieva ho avuto un periodo di solitudine, ti capisco. Però è andata meglio quando mi sono dedicata del tempo, sono cresciuta. Tutte queste cose ti servono a crescere, anche nella danza, quando prepari una coreografia”.

Gaia ha compreso bene questo concetto e ha confermato che da quando non sta più con Mida è riuscita paradossalmente ad essere più forte nella danza: “Io non avrei mai preso una decisione così, ma il distacco mi ha anche fatto bene, perché sfogo tutto in sala”, ha infatti replicato.

Le due ragazze si sono ritrovate simili su molte cose e Giulia infine ha consigliato a Gaia di approfittare di tutto quello che questa esperienza le sta dando in modo da riportarlo poi nella sua vita una volta che sarà uscita. Cosa ne pensate del loro confronto?