Mantenimento figli maggiorenni 2024: quando è obbligatorio e quando no

L’adulto è per definizione colui che deve badare a sé stesso, ma l’obbligo di mantenimento dei genitori non cessa automaticamente quando i figli diventano maggiorenni.

La questione è spinosa dal punto di vista morale e giuridico: fino a che punto i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni? Un genitore ha il dovere di provvedere materialmente ed emotivamente al benessere dei figli quando questi sono piccoli, cioè incapaci di auto sostenersi e di essere indipendenti. Ma con l’arrivo della maggiore età non è affatto scontato che i figli siano già in grado di provvedere a loro stessi.

Anzi, la condizione normale è quella opposta: pochissimi ragazzi, specie in un Paese come l’Italia, riescono a rendersi indipendenti con il raggiungimento della maggiore età, e non solo per una questione culturale. Sì, gli italiani sono un po’ mammoni e abbandonano con difficoltà il nido familiare originale.

Spesso, però, avendone l’intenzione, non possono farlo, perché non hanno un lavoro fisso o non hanno ancora completato gli studi. In questo senso, per la legge, i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli maggiorenni, almeno fino a quando questi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.

Lo dice l’articolo 316-bis del codice civile stabilendo che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Va da sé che un obbligo del genere persista anche se i genitori non sono coniugati (o se uno dei due è stato dichiarato sospeso o decaduto dalla responsabilità genitoriale).

Mantenimento figli maggiorenni: dopo quest’età cessa l’obbligo

La legge stabilisce anche che i figli non possono approfittarsi di questa situazione, ovvero rimanere per sempre dipendenti dai genitori. I figli devono insomma fare quanto in loro potere per diventare economicamente indipendenti. Il mancato raggiungimento dell’indipendenza può infatti dipendere dal fatto che non ci provano nemmeno a trovarsi un lavoro.

In questo caso, i genitori potrebbero non essere più tenuti a mantenerli. La Corte di Cassazione stabilisce con chiarezza quando i genitori non devono più mantenere i figli in età lavorativa. Quando i figli diventano maggiorenni e sono dunque abili a guadagnare in proprio, possono ancora ottenere il mantenimento in due casi.

Il primo: se danno prova di proseguire il percorso di studio con profitto, cioè se studiano all’università senza perdere tempo. Il secondo: se terminato il percorso di studi, si stanno davvero impegnando nella ricerca di un’occupazione. E quanto tempo è dato a questi figli per cercare?

La risposta la dà appunto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8630/2024. Secondo i giudici l’obbligo dei genitori di mantenere i figli cessa definitivamente quando questi raggiungono l’età lavorativa e non presentano gravi forme di inabilità lavorativa ai sensi della Legge 104/1992. E questa età coincide con i trent’anni (da estendere fino ai 35 anni, se gli studi sono più lunghi, come nel caso di una specializzazione post-lauream).