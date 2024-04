Rissa sfiorata al serale di Amici 2024: sono intervenuti per dividerli, cos’è successo

Amici 2024, rissa sfiorata al serale: sono dovuti intervenire per dividerli, ecco cosa è successo nel dettaglio, nessuno se lo sarebbe aspettato da loro!

Le prime due puntate del serale di Amici hanno regalato tanti momenti imperdibili al pubblico a casa. Oltre alle sfide tra gli allievi e alle eliminazioni, infatti, non sono mancate altre emozioni e colpi di scena che hanno coinvolto tutti i protagonisti del programma, dai professori ai giudici.

Impossibile non pensare, ad esempio, ai guanti di sfida tra i prof e a tutti i siparietti imperdibili tra i giudici, in particolare Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, che nel corso delle puntate si sono resi spesso protagonisti di simpatici battibecchi placati poi da Michele Bravi, che è il più ‘tranquillo’ dei tre.

In queste prime puntate, poi, non sono mancati gli scontri tra gli insegnanti per le prove date agli allievi, così come è capitato di vedere anche qualche confronto con i giudici, quando questi ultimi danno dei voti su cui i prof non sono d’accordo. Nella terza puntata del serale, però, è successo qualcosa di davvero inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Oltre ai soliti confronti e battibecchi, infatti, si è arrivati addirittura a sfiorare la rissa tra due protagonisti che sono stati poi divisi dagli altri presenti in studio. La notizia ha già fatto il giro del web: siete curiosi di sapere cosa è successo nel dettaglio?

Amici 2024, rissa sfiorata al serale: ecco cosa è successo tra i due protagonisti, sono dovuti intervenire per dividerli

La terza puntata del serale di Amici è stata ricca di novità e colpi di scena. Le anticipazioni hanno fatto subito il giro del web, non solo perché il pubblico aveva voglia di scoprire il nome dell’eliminato, che in questo caso è uno solo, ma anche perché durante la puntata c’è stato uno scontro molto forte arrivato quasi alla rissa.

Protagonisti della lite sono stati la prof Anna Pettinelli e il giudice Cristiano Malgioglio. Entrambi hanno una forte personalità e soprattutto non hanno peli sulla lingua, per cui non si sono certo risparmiati anche nel momento del loro confronto. Tutto è cominciato quando Anna ha schierato il guanto di sfida tra Martina e Mida incentrato sul canto.

Il cantante di Lorella Cuccarini lo ha rifiutato perché lo riteneva non equo e i giudici gli hanno dato ragione, per cui il guanto è stato annullato. Da qui è partito un forte diverbio tra Anna e Lorella, che poi è sfociato in una lite tra la Pettinelli e Cristiano Malgioglio, che era d’accordo con la Cuccarini.

Lo scontro tra i due è arrivato a un punto tale che Giuseppe Giofré è dovuto intervenire per dividerli, quasi come se si stesse per arrivare alla rissa. La puntata, poi, ha regalato anche dei momenti belli e divertenti come il guanto di sfida tra i prof e il monologo della comica Barbara Foria.