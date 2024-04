Non solo denti, fai attenzione anche alla lingua: cosa devi controllare e quando rivolgersi al medico

In questo articolo parliamo dell’importanza di far controllare anche la lingua, oltre ai denti. I casi in cui ci si deve far visitare.

La lingua è un organo molto importante del nostro corpo, che adempie a tutta una serie di funzioni rilevanti per la nostra salute.

Così come ci prendiamo cura dei nostri denti e delle gengive, facendo dei controlli dal dentista, anche la lingua deve essere controllata, per essere tranquilli che non vi siano segnali di possibili problematiche. Sulla lingua si possono accumulare batteri, per cui è bene usare il pulisci lingua per spazzolarla a dovere ed eliminare i germi.

La lingua è preziosa per compiere delle azioni importanti come deglutire, masticare, ci consente di sentire al tatto ciò che stiamo mangiando, assaporarne il gusto. Inoltre, essa riveste un ruolo fondamentale nell’articolare il linguaggio, nel parlare. Prendersene cura è essenziale, ma c’è anche un altro aspetto importante di quest’organo. Il suo aspetto, infatti, può darci tutta una serie di informazioni sul nostro stato di salute. Ecco dunque, quando, in base al suo aspetto, sarebbe opportuno fare una visita dal medico.

Lingua, i casi in cui è il momento di fare una visita da uno specialista

Come detto, la lingua può rivelarci alcune info, a seconda del suo aspetto, sul nostro stato di salute.

Se si notano certe particolarità, infatti, è il caso di approfondire andando da un medico. Ma cosa indicano i vari aspetti della lingua? Se la lingua è secca, allora si potrebbero avere dei problemi di disidratazione, oppure ai reni, diabete. Se è pallida, il soggetto potrebbe avere l’anemia. Se la lingua appare bianca, la persona potrebbe soffrire di gastrite, ulcera oppure potrebbe essere in corso una malattia infettiva.

E ancora, se quest’organo è marrone o nero, potrebbero esserci dei batteri o micosi in corso, oppure potrebbe essere il fumo. Se la lingua è liscia e perde i villi, potrebbe trattarsi di un tumore o un problema al fegato. Se la lingua ha chiazze bianche e rosse, potrebbe essere una condizione pre-tumorale di essa, se è gonfia, potrebbe essere in corso un’orticaria. Se si presentano neoformazioni ulcerate, si potrebbero avere tumori maligni. In questi e altri casi, se la lingua ha un aspetto che vi risulta corrispondente a una di queste casistiche, è sempre bene fare una visita medica.