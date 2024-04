Il rimedio della nonna per lucidare l’acciaio senza fatica: provalo subito, funziona davvero

Non è semplice pulire al meglio l’acciaio di casa ma esiste un metodo semplicissimo che vi consentirà di risparmiare tempo e fatica

Tra i materiali di casa più complicati da pulire troviamo certamente l’acciaio, utilizzato per realizzare elettrodomestici ma anche superfici di vario tipo. Occorre provvedere ad una sua manutenzione costante per rivitalizzarlo e fare in modo che appaia sempre lucido e omogeneo ma questo tipo di attività è tutt’altro che facile e sovente i risultati sono ben lontani da quanto si vorrebbe ottenere.

Il motivo è legato indubbiamente all’impiego di prodotti non completamente adatti allo scopo e questo crea complicazioni sia in termini di tempo, dilatando quello necessario per arrivare ad una completa pulizia dell’acciaio. Sia in termini di fatica, rendendo questa operazione periodica complessa e stancante. Esiste però un metodo che richiede l’impiego di due soli ingredienti e che trasformerà le superfici in acciaio rendendole praticamente come nuove. Scopriamolo.

Il metodo per far tornare splendenti e lucide le superfici in acciaio

Troviamo acciaio in ambienti come i bagni e la cucina ma non solo ed è bene organizzare una pulizia specifica di questo materiale, proprio come si fa nel caso del parquet, del marmo o del gres. Si tratta di una superficie brillante che però potrebbe tendere a diventare opaca e che si può pulire molto facilmente con una soluzione eco-friendly, ovvero utilizzando ingredienti naturali al posto di costosi prodotti chimici.

Si tratta peraltro di due ingredienti che quasi tutti hanno nelle loro case dal momento che vengono quotidianamente impiegati in cucina ma che possono fornire un valido aiuto anche nell’ambito delle pulizie domestiche.

Ebbene si tratta dell’olio di oliva e dell’aceto. Le proprietà nutritive dell’olio consentono di creare una vera e propria barriera protettiva sull’acciaio e questo previene l’adesione delle impronte ma anche di sporco e polvere. C’è poi l’aceto caratterizzato da preziose capacità di pulizia a fondo delle superfici ma anche di disinfezione: questo ingrediente consente non solo di rimuovere le macchie di sporco ma anche quelle di calcare restituendo una superficie in acciaio come nuova.

Il processo di pulizia prevede in prima battuta di applicare uno strato di olio leggero sulla superficie: si andrà in tal modo a ‘nutrire’ l’acciaio. In una seconda fase si passerà su di essa un panno imbevuto di aceto andando così a lucidarlo. Il tutto senza fatica e con risultati visibili già dopo una manciata di minuti.